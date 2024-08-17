Дженніфер Лопес у прозорій сукні проігнорувала день народження Аффлека

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер Лопес не привітала свого чоловіка Бена Аффлека з 52-м днем ​​народження в соціальних мережах у четвер. Натомість поділилася серією фотографій, на яких вона виглядала неймовірно в прозорій сукні від Dior.

Фото Лопес запостила у своєму Instagram.

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Три зображення були зроблені минулого місяця на її 55-й день народження в Хемптоні. Актриса була у відвертій сукні, яка демонструвала її підтягнуті ноги, коли вона стояла перед автомобілем. Її волосся було зібрано в кокетливий хвіст, а образ доповнили діамантові сережки та сумочка з бісеру.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Співачка Дженніфер Лопес не привітала чоловіка з днем народження. Фото: instagram.com/jlo/

Шанувальники подумали, що ці зображення були опубліковані, щоб показати Аффлеку, якого тижнями бачили в Лос-Анджелесі, чого йому не вистачає.

"Ти виглядаєш ідеально", — написав прихильник в акаунті актриси.

Джен і Бен, яких не фотографували разом з червня, обидва зараз перебувають у Лос-Анджелесі. Буквально за кілька днів до свого дня народження артистку побачили, коли вона відвідувала орендований будинок Аффлека в Брентвуді, коли він був там, після того, як вона відвела його сина в торговий центр.

Минулого тижня актриса шукали житло після того, як виставили на продаж будинок у Лос-Анджелесі, який вона купила з чоловіком Аффлеком.

Джерело розповіло: "Враховуючи все, що відбувається, Дженніфер добре проводить літо. Вона не працює й може зосередитися на тому, що буде далі. Дженніфер намагається знайти новий дім, щоб почати все заново. Вона завжди добре тримається, навіть коли все не ідеально".

Нагадаємо, Дженніфер шукала будинок у Лос-Анджелесі. А раніше стало відомо, що Лопес провела час з сином Аффлека.