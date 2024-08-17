Дженнифер Лопес в прозрачном платье проигнорировала день рождения Аффлека

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес не поздравила своего супруга Бена Аффлека с 52-м днем ​​рождения в социальных сетях в четверг. Но поделилась серией фотографий, на которых она выглядела невероятно в прозрачном платье от Dior.

Фото Лопес запостила в своем Instagram.

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Три изображения были сделаны в прошлом месяце на ее 55-й день рождения в Хэмптоне. Актриса была в откровенном платье, которое демонстрировало ее подтянутые ноги, когда она стояла перед автомобилем. Ее волосы были собраны в кокетливый хвост, а образ дополнили бриллиантовые серьги и сумочка из бисера.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Певица Дженнифер Лопес не поздравила супруга с днем ​​рождения. Фото: instagram.com/jlo/

Любители подумали, что эти изображения были опубликованы, чтобы показать Аффлеку, которого недавно видели в Лос-Анджелесе, чего ему не хватает.

"Ты выглядишь идеально", — написал поклонник в аккаунте актрисы.

Джен и Бен, которых не фотографировали вместе с июня, оба сейчас находятся в Лос-Анджелесе. Буквально за несколько дней до своего дня рождения артистку увидели, когда она посещала съемный дом Аффлека в Брентвуде, когда он был там, после того, как она отвела его сына в торговый центр.

На прошлой неделе актриса искала жилье после того, как выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе, который она купила с супругом Аффлеком.

Источник рассказал: "Учитывая все происходящее, Дженнифер хорошо проводит лето. Она не работает и может сосредоточиться на том, что будет дальше. Дженнифер пытается найти новый дом, чтобы начать все заново. Она всегда хорошо держится, даже когда все не идеально".

Напомним, Дженнифер искала дом в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что Лопес провела время с сыном Аффлека.