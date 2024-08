Дженнифер Лопес отдыхала без Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком посетила концерт Бруно Марса. Звезда наслаждалась вечером без мужа.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Джей Ло отдыхает без Бена Аффлека

Популярная певица поделилась кадрами, на которых показалась на концерте Бруно Марса в Калифорнии. Актриса спела "I think I want to marry you" вместе с другими поклонниками.

К западу актриса надела простой белый укороченный топ с голубыми брюками. Волосы она собрала в хвост и дополнила образ стильными очками, золотыми браслетами и серьгами-кольцами.

Дженнифер Лопес на концерте Бруно Марса. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес танцует на концерте Бруно Марса. Фото: instagram.com/jlo/Фото: X/BenniferUpdates

Неизвестно, с кем именно Лопес была на концерте Марса, однако, она отправилась на него всего через несколько часов после того, как посетила арендованный дом Аффлека в Калифорнии на его 52-й день рождения.

Напомним, Дженнифер искала дом в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что Лопес провела время с сыном Аффлека.