Дженнифер Лопес отдыхала без Бена Аффлека

Джей Ло на фоне слухов о разводе заметили на концерте Бруно Марса без Бена Аффлека
Известная певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком посетила концерт Бруно Марса. Звезда наслаждалась вечером без мужа.
Об этом пишет Page Six.
Джей Ло отдыхает без Бена Аффлека
Популярная певица поделилась кадрами, на которых показалась на концерте Бруно Марса в Калифорнии. Актриса спела "I think I want to marry you" вместе с другими поклонниками.
К западу актриса надела простой белый укороченный топ с голубыми брюками. Волосы она собрала в хвост и дополнила образ стильными очками, золотыми браслетами и серьгами-кольцами.
Неизвестно, с кем именно Лопес была на концерте Марса, однако, она отправилась на него всего через несколько часов после того, как посетила арендованный дом Аффлека в Калифорнии на его 52-й день рождения.
Напомним, Дженнифер искала дом в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что Лопес провела время с сыном Аффлека.
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