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Стало известно, вернет ли Джей Ло себе девичью фамилию после развода с Беном Аффлеком

24 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, вернет ли Джей Ло себе девичью фамилию после развода с Беном Аффлеком
Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженнифер Лопес попросила вернуть ей свою старую фамилию в рамках ходатайства о разводе с супругом Беном Аффлеком. 55-летняя звезда подала на развод без адвоката во вторник, 20 августа — это также была вторая годовщина свадьбы пары.

Об этом пишет Daily Mail.

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В своей петиции Лопес просила вернуть ее имя Дженнифер Линн Лопес, полностью отказавшись от Аффлек. Без брачного договора их личная прибыль за последние два года, будь то кинопроекты или сделки крупных брендов, являются общей собственностью.

 

Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком
Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Дженнифер, чье состояние составляет 400 миллионов долларов, сняла четыре фильма после того, как вышла замуж за Бена, в том числе свой самофинансированный проект со стоимостью 20 миллионов долларов "Это я... сейчас: история любви", об их романе.

В 2023 году она запустила свою линию коктейлей Delola, и намеревалась отправиться в мировое турне в поддержку своего последнего альбома This Is Me... Now, но его отменили за несколько недель до начала, чтобы она могла сосредоточиться на семье.

Лауреат премии "Оскар" Аффлек, чье состояние составляет 150 миллионов долларов, недавно снялся в фильмах "Воздух" (2023) и "Гипнотик" (2023). Он также недавно завершил производство "Бухгалтера" 2016 года.

Дженнифер и Бен работали над будущим фильмом "Неудержимые". Еще Аффлек продюсирует проект вместе с Мэттом Дэймоном, Лопес находится среди его звезд.

Дженнифер не просит алиментов от Бена и попросила судью отказать Бену в этом.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звезды

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