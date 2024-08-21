Друзі Дженніфер Лопес втомились від її розлучень

Акторка Дженніфер Лопес з четвертим чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Друзі Дженніфер Лопес припустили, що актрисі потрібно "зазирнути всередину себе" після того, як вона подала на розлучення з Беном Аффлеком, поклавши край своєму четвертому шлюбу. Джерело, близьке до зірки, повідомило, що рідні Лопес втомилися від її хаотичного любовного життя.

Про це пише Daily Mail.

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Лопес подала на розлучення без адвоката у вівторок — у другу річницю її приголомшливої ​​весільної церемонії в Джорджії з Аффлеком. Вона назвала дату розлучення 26 квітня цього року.

Акторка Дженніфер Лопес з четвертим чоловіком Беном Аффлеком. Фото: соціальні мережі

"Після чотирьох невдалих шлюбів її друзі вважають, що їй варто зазирнути всередину і зосередитися на собі, а не на тому, ким хочуть її бачити інші, і нарешті зрозуміти, ким вона є і чого вона хоче від свого майбутнього", — сказав інсайдер.

Без шлюбного договору їхній особистий прибуток за останні два роки, чи то від кінопроектів, чи від угод великих брендів, був би спільним.

Інсайдер сказав: "Дженніфер сказала, що втомилася від принижень Бена, і чекала до дворічного ювілею, тому що хотіла вжалити. Але це його не вжалило. З ним давно покінчено, і в глибині душі вона це знає. Він дозволив їй це, щоб вона зберегла обличчя".

Дженніфер, чиї статки становлять 400 мільйонів доларів, зняла чотири фільми після того, як вийшла заміж за Бена, у тому числі свій самофінансований проект із вартістю 20 мільйонів доларів, який відображає відновлений роман пари.

Вона запустила свою лінію коктейлів Delola у 2023 році, і вона збиралася вирушити у світове турне на підтримку свого останнього альбому "This Is Me...Now", але його скасували за кілька тижнів до початку, щоб вона могла "зосередитися" на родині.

Бен, чиї статки становлять 150 мільйонів доларів, нещодавно знявся у фільмах "Повітря" (2023) та "Гіпнотик" (2023). Він також нещодавно завершив виробництво продовження "Бухгалтера" 2016 року.

Дженніфер не хоче аліментів від Бена і зробила запит, щоб відмовити в цьому також Бену.

Стверджується, що Дженніфер подає розлучення на тлі невирішеної боротьби між нею та Беном за гроші.

За словами інсайдерів, колишні були втягнуті в напружені переговори, тож Дженніфер і Бен зовсім перестали спілкуватися один з одним.

Пара виклала свій сімейний будинок у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів у травні — через рік після того, як придбала його за 60 мільйонів доларів.

Лопес була тричі одружена: з Оджані Ноа з 1997 по 1998 рік і з Крісом Джаддом з 2001 по 2003 рік.

Вона та співак Марк Ентоні прожили в шлюбі десять років, одружившись у 2004 році, і мають 14-річних близнюків. Вона почала зустрічатися з колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким розійшлася у 2021 році.

Нагадаємо, Бен Аффлек вперше за довгий час зустрівся з Дженніфер Лопес. А раніше ми писали, що стало відомо, на кому Бен Аффлек зосередився на тлі чуток про розлучення.