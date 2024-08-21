Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Друзі Дженніфер Лопес втомились від її розлучень arrow

Друзі Дженніфер Лопес втомились від її розлучень

21 серпня 2024 10:41
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Друзі Дженніфер Лопес втомились від її розлучень
Акторка Дженніфер Лопес з четвертим чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Друзі Дженніфер Лопес припустили, що актрисі потрібно "зазирнути всередину себе" після того, як вона подала на розлучення з Беном Аффлеком, поклавши край своєму четвертому шлюбу. Джерело, близьке до зірки, повідомило, що рідні Лопес втомилися від її хаотичного любовного життя.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Дженніфер Лопес розлучилась вчетверте

Лопес подала на розлучення без адвоката у вівторок — у другу річницю її приголомшливої ​​весільної церемонії в Джорджії з Аффлеком. Вона назвала дату розлучення 26 квітня цього року.

 

Друзі Дженніфер Лопес втомились від її розлучень - фото 1
Акторка Дженніфер Лопес з четвертим чоловіком Беном Аффлеком. Фото: соціальні мережі

 

"Після чотирьох невдалих шлюбів її друзі вважають, що їй варто зазирнути всередину і зосередитися на собі, а не на тому, ким хочуть її бачити інші, і нарешті зрозуміти, ким вона є і чого вона хоче від свого майбутнього", — сказав інсайдер.

Без шлюбного договору їхній особистий прибуток за останні два роки, чи то від кінопроектів, чи від угод великих брендів, був би спільним.

Інсайдер сказав: "Дженніфер сказала, що втомилася від принижень Бена, і чекала до дворічного ювілею, тому що хотіла вжалити. Але це його не вжалило. З ним давно покінчено, і в глибині душі вона це знає. Він дозволив їй це, щоб вона зберегла обличчя".

Дженніфер, чиї статки становлять 400 мільйонів доларів, зняла чотири фільми після того, як вийшла заміж за Бена, у тому числі свій самофінансований проект із вартістю 20 мільйонів доларів, який відображає відновлений роман пари.

Вона запустила свою лінію коктейлів Delola у 2023 році, і вона збиралася вирушити у світове турне на підтримку свого останнього альбому "This Is Me...Now", але його скасували за кілька тижнів до початку, щоб вона могла "зосередитися" на родині.

Бен, чиї статки становлять 150 мільйонів доларів, нещодавно знявся у фільмах "Повітря" (2023) та "Гіпнотик" (2023). Він також нещодавно завершив виробництво продовження "Бухгалтера" 2016 року.

Дженніфер не хоче аліментів від Бена і зробила запит, щоб відмовити в цьому також Бену.

Стверджується, що Дженніфер подає розлучення на тлі невирішеної боротьби між нею та Беном за гроші.

За словами інсайдерів, колишні були втягнуті в напружені переговори, тож Дженніфер і Бен зовсім перестали спілкуватися один з одним.

Пара виклала свій сімейний будинок у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів у травні — через рік після того, як придбала його за 60 мільйонів доларів.

Лопес була тричі одружена: з Оджані Ноа з 1997 по 1998 рік і з Крісом Джаддом з 2001 по 2003 рік.

Вона та співак Марк Ентоні прожили в шлюбі десять років, одружившись у 2004 році, і мають 14-річних близнюків. Вона почала зустрічатися з колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким розійшлася у 2021 році.

Нагадаємо, Бен Аффлек вперше за довгий час зустрівся з Дженніфер Лопес. А раніше ми писали, що стало відомо, на кому Бен Аффлек зосередився на тлі чуток про розлучення.  

Дженіфер Лопес Бен Аффлек Зіркове розлучення закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:45 Програма "єОселя" — ставки за іпотечними кредитами різко зростуть

10:37 В Росії на десять років засудили тракториста з Харківщини за допомогу ЗСУ

10:32 Оператор тікав у паніці — з'явилось відео, як у Ростовській області на НПЗ спалахнув вогонь

10:27 Окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Вінниччині — є пошкодження

10:19 Рух транспорту в центрі Одесі зупинено — аварія на дорозі

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

09:59 Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії подальший сценарій підтримки України

09:52 Мільйонний заробіток на ухилянтах — посадовця ТЦК та СП в Одесі очікує суд

09:44 З 1 вересня в Україні скасують популярну фінансову допомогу — деталі

09:41 У Києві горіла офісна будівля — у ліфті застрягли люди

09:39 У ДПСУ показали, як прикордонники "підбили" окупантів на Сіверському напрямку

10:45 Програма "єОселя" — ставки за іпотечними кредитами різко зростуть

10:37 В Росії на десять років засудили тракториста з Харківщини за допомогу ЗСУ

10:32 Оператор тікав у паніці — з'явилось відео, як у Ростовській області на НПЗ спалахнув вогонь

10:27 Окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Вінниччині — є пошкодження

10:19 Рух транспорту в центрі Одесі зупинено — аварія на дорозі

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

09:59 Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії подальший сценарій підтримки України

09:52 Мільйонний заробіток на ухилянтах — посадовця ТЦК та СП в Одесі очікує суд

09:44 З 1 вересня в Україні скасують популярну фінансову допомогу — деталі

09:41 У Києві горіла офісна будівля — у ліфті застрягли люди

09:39 У ДПСУ показали, як прикордонники "підбили" окупантів на Сіверському напрямку

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин