Друзья Дженнифер Лопес устали от ее разводов

Актриса Дженнифер Лопес с четвертым супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Друзья Дженнифер Лопес предположили, что актрисе нужно "заглянуть внутрь себя" после того, как она подала на развод с Беном Аффлеком, положив конец своему четвертому браку. Источник, близкий к звезде, сообщил, что родные Лопес устали от ее хаотической любовной жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лопес подала на развод без адвоката во вторник — во вторую годовщину ее роскошной свадебной церемонии в Джорджии с Аффлеком. Она назвала дату развода 26 апреля этого года.

Актриса Дженнифер Лопес с четвертым супругом Беном Аффлеком. Фото: социальные сети

"После четырех неудачных браков ее друзья считают, что ей следует заглянуть внутрь и сосредоточиться на себе, а не на том, кем хотят ее видеть другие, и наконец понять, кто она есть и чего хочет от своего будущего", — сказал инсайдер.

Без брачного договора их личная прибыль за последние два года, будь то кинопроекты или сделки крупных брендов, была бы общей.

Инсайдер сказал: "Дженнифер сказала, что устала от унижений Бена, и ждала до двухлетнего юбилея, потому что хотела ужалить. Но это его не ужалило. С ним давно покончено, и в глубине души она это знает. Он позволил ей это, чтобы она сохранила лицо".

Дженнифер, чье состояние составляет 400 миллионов долларов, сняла четыре фильма после того, как вышла замуж за Бена, в том числе свой самофинансированный проект стоимостью 20 миллионов долларов, о романе пары.

Она запустила свою линию коктейлей Delola в 2023 году, и она собиралась отправиться в мировое турне в поддержку своего последнего альбома This Is Me...Now, но его отменили за несколько недель до начала, чтобы она могла сосредоточиться на семье.

Бен, чье состояние составляет 150 миллионов долларов, недавно снялся в фильмах "Воздух" (2023) и "Гипнотик" (2023). Он недавно завершил производство продолжения "Бухгалтера" 2016 года.

Дженнифер не хочет алиментов от Бена и сделала запрос, чтобы отказали и ему.

Утверждается, что Дженнифер подает развод на фоне нерешенной борьбы между ней и Беном за деньги.

По словам инсайдеров, бывшие были вовлечены в напряженные переговоры, так что Дженнифер и Бен совсем перестали общаться друг с другом.

Пара выложила свой семейный особняк в Беверли-Гиллз за 68 миллионов долларов в мае — через год после того, как приобрела его за 60 миллионов долларов.

Лопес была трижды в браке: с Оджани Ноа с 1997 по 1998 год и с Крисом Джаддом с 2001 по 2003 год.

Она и певец Марк Энтони прожили в браке десять лет, вступив в брак в 2004 году, и имеют 14-летних близнецов. Она начала встречаться с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, с которым разошлась в 2021 году.

Напомним, Бен Аффлек впервые за долгое время встретился с Дженнифер Лопес. А раньше мы писали, что стало известно, на ком Бен Аффлек сосредоточился на фоне слухов о разводе.