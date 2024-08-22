Стало відомо, хто з зіркових холостяків чекає на Дженніфер Лопес після розлучення

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес не буде самотньою, але інсайдери діляться, що одна зірка високого рівня вже сподівається на свій шанс зустрітися з поп-співачкою та актрисою. Згідно з документами, Дженніфер шокувала своїх шанувальників, коли подала на розлучення зі своїм чоловіком Беном Аффлеком лише через два роки після того, як вони одружилися.

Про це пише Daily Mail.

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37-річний репер Дрейк планує зустрічатися з Дженніфер Лопес.

Репер Дрейк зі співачкою Дженніфер Лопес. Фото: соціальні мережі

"Звичайно, Дрейк не збирається спілкуватися з нею, поки вона ще заміжня", — уточнив інсайдер.

Натомість вони стверджували, що хітмейкер чекатиме, поки завершиться шлюборозлучний процес, перш ніж зробити крок.

"Він ніколи не перетне цю межу. Але коли Бен Аффлек офіційно піде, він буде готовий і чекатиме, щоб добре провести час", — йдеться у повідомленні інсайдерів.

У 2016 році Дрейк і Джей Ло перетиналися, і він нібито вважає, що той факт, що стосунки не зайшли дуже далеко, може бути перевагою на його користь: "Дженніфер завжди була однією з найбільших захоплень Дрейка, і він каже, що те, чим вони ділилися всі ті роки, було неймовірним. Тоді він ніколи не наполягав на більшому, але всі знають, що він хотів би серйозно з нею зустрічатися".

Вони також стверджували, що Дженніфер все ще "знає, що Дрейк є варіантом".

Інсайдер сказав, що зірка не збирається знову зустрічатись із колишнім коханим, але "Дрейк може мати шанс, тому що їхні стосунки не були серйозними. Вона довго не залишиться самотньою. І роман з Дрейком може бути для неї дуже корисним", — повідомив інсайдер.

Дженніфер і Дрейк підтвердили свій зв’язок у 2016 році, коли вона опублікувала фотографію в грудні того ж року, на якій він обіймає її на дивані. Проте вона не хотіла розповідати про їхні стосунки. У березні того ж року вона показала, що вони більше не разом.

"Дозвольте мені прояснити це. Я не з Дрейком", — сказала вона ведучому Тревору Ноа в The Daily Show, додавши: "Можливо, це все, що мені потрібно сказати".

Нагадаємо, Бен Аффлек вперше за довгий час зутрівся із Дженніфер Лопес. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес подала на розлучення.