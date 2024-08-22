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Стало известно, кто из звездных холостяков ждет Дженнифер Лопес после развода

22 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, кто из звездных холостяков ждет Дженнифер Лопес после развода
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженнифер Лопес не будет одинока, инсайдеры делятся, что одна звезда высокого уровня уже надеется на свой шанс встретиться с поп-певицей и актрисой. Согласно документам, Дженнифер шокировала своих поклонников, когда подала на развод со своим супругом Беном Аффлеком только через два года после того, как они поженились.

Об этом пишет Daily Mail.

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37-летний рэпер Дрейк планирует встречаться с Дженнифер Лопес.

 

Рэпер Дрейк с певицей Дженнифер Лопес
Рэпер Дрейк с певицей Дженнифер Лопес. Фото: социальные сети

 

"Конечно, Дрейк не собирается общаться с ней, пока она еще замужем", — уточнил инсайдер.

Они утверждали, что хитмейкер будет ждать, пока завершится бракоразводный процесс, прежде чем сделать шаг.

"Он никогда не пересечет эту границу. Но когда Бен Аффлек официально уйдет, он будет готов и будет ждать, чтобы хорошо провести время", — говорится в сообщении инсайдеров.

В 2016 году Дрейк и Джей Ло ненадолго пересекались, и он якобы считает, что тот факт, что отношения не зашли слишком далеко, может быть преимуществом в его пользу: "Дженнифер всегда была одним из самых больших увлечений Дрейка, и он говорит, что то, чем они делились все те годы, было невероятным".

Они также утверждали, что Дженнифер все еще "знает, что Дрейк является вариантом".

Инсайдер сказал, что звезда не собирается снова встречаться с бывшим возлюбленным, но "Дрейк может иметь шанс, потому что их отношения не были серьезными. Нет шансов, чтобы она долго оставалась одинокой. И роман с Дрейком может быть для нее очень полезен", — сообщил инсайдер.

Дженнифер и Дрейк подтвердили свою связь в 2016 году, когда она опубликовала фотографию в декабре того же года, на которой он обнимает ее на диване. Однако она не хотела рассказывать об их отношениях. В марте того же года она показала, что они больше не вместе.

"Позвольте мне прояснить это. Я не с Дрейком", — сказала она ведущему Тревору Ноа в The Daily Show, добавив: "Возможно, это все, что мне нужно сказать".

Напомним, Бен Аффлек впервые за долгое время встретился с Дженнифер Лопес. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес подала на развод.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод зарубежные звезды

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