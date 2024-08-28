Инсайдер рассказал, чьи перепады настроения привели к разводу Джей Ло и Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Перепады настроения Бена Аффлека послужили отчасти причиной, почему они с Дженнифер Лопес расстались. 52-летний обладатель премии "Золотой глобус" подал на развод 20 августа, на который также выпала вторая годовщина их свадьбы.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не смогли преодолеть эмоциональную нестабильность актера

Актер "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" пытался скрыть от общественности свое неуравновешенное поведение, говорит инсайдер. Бен и Джен впервые начали встречаться в 2002 году после того, как сыграли влюбленных на съемочной площадке Gigli (2003) и быстро обручились. Но они разошлись в 2004 году.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Правда в том, что было много любви, но, к сожалению, также и перепады настроения Бена, которые он не мог скрыть от прессы, как бы ни пытался. Вы могли видеть нестабильное поведение", — рассказал источник, добавив, что актер переходил от "невероятно счастливого и теплого состояния" до проявления "своего глубокого, темного поведения".

Принять решение снова разойтись было нелегко, поскольку они все еще испытывают чувство друг к другу.

"Они пытались преодолеть это, но когда перепады настроения стали токсичными, никто не может вам помочь — вы должны помочь себе. Но я бы не решился сказать, что любви нет — конечно, она есть. Мир болел за них, но кем он себя называл, и кем он оказался, два разных человека", — рассказал друг из окружения пары.

Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони в 2004 году, а Бен Аффлек пошел к алтарю с Дженнифер Гарнер в 2005 году — но после разрыва со своими партнерами они в конце концов воссоединились. Они возобновили свой роман в 2021 году и поженились в Лас-Вегасе в июле 2022 года.

Напомним, стало известно, вернет ли Джей Ло себе девичью фамилию. А раньше мы писали, что Бен Аффлек после новости о разводе сосредоточился на своем ребенке.