Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут продать семейное имение на фоне новости о разводе

Актеры Бен Аффлек и Джей Ло. Фото: Reuters

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не смогли продать мега-особняк, который они приобрели в прошлом году. Дом на рынке уже больше месяца.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшая пара купила дом за 60 миллионов долларов и провела немало модернизаций. Имение, которое получило название Crestview Manor, может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами.

В собственности имеется "отдельный гостевой пентхаус, дом сторожа и охранное помещение с двумя спальнями".

Также есть "просторный гараж на 12 автомобилей и стоянка на 80 автомобилей". Собственность включает в себя спортивный комплекс с "баскетбольными и пикбольными площадками, полностью оборудованным тренажерным залом, боксерским рингом, спортивным залом и баром", вся эта роскошь находится за двойными воротами и "в нее можно попасть только частными закрытыми улицами".

Лопес и Аффлек выставили его на продажу в июле с ценой 68 миллионов долларов. Некоторые предположили, что на рынке может быть не так много клиентов. Другие предположили, что медленный рынок, частично объяснется текущей ипотечной ставкой 7,12 процентной ставкой.

Лопес подала на развод 20 августа, во вторую годовщину официальной церемонии бракосочетания с Аффлеком.

В своем заявлении она указала день их развода как 26 апреля, а причиной развода назвала непримиримые разногласия. Актриса ищет новый дом с весны.

Она также завершила продажу квартиры в Нью-Йорке в день подачи заявления. Аффлек уже переехал в дом с пятью спальнями за 20 миллионов долларов, который он купил в июле.