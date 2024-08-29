Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут продать семейное имение на фоне новости о разводе arrow

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут продать семейное имение на фоне новости о разводе

29 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут продать семейное имение на фоне новости о разводе
Актеры Бен Аффлек и Джей Ло. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не смогли продать мега-особняк, который они приобрели в прошлом году. Дом на рынке уже больше месяца.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес покупали дом вдолг

Бывшая пара купила дом за 60 миллионов долларов и провела немало модернизаций. Имение, которое получило название Crestview Manor, может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами.

 

 

В собственности имеется "отдельный гостевой пентхаус, дом сторожа и охранное помещение с двумя спальнями".

Также есть "просторный гараж на 12 автомобилей и стоянка на 80 автомобилей". Собственность включает в себя спортивный комплекс с "баскетбольными и пикбольными площадками, полностью оборудованным тренажерным залом, боксерским рингом, спортивным залом и баром", вся эта роскошь находится за двойными воротами и "в нее можно попасть только частными закрытыми улицами".

Лопес и Аффлек выставили его на продажу в июле с ценой 68 миллионов долларов. Некоторые предположили, что на рынке может быть не так много клиентов. Другие предположили, что медленный рынок, частично объяснется текущей ипотечной ставкой 7,12 процентной ставкой.

Лопес подала на развод 20 августа, во вторую годовщину официальной церемонии бракосочетания с Аффлеком.

В своем заявлении она указала день их развода как 26 апреля, а причиной развода назвала непримиримые разногласия. Актриса ищет новый дом с весны.

Она также завершила продажу квартиры в Нью-Йорке в день подачи заявления. Аффлек уже переехал в дом с пятью спальнями за 20 миллионов долларов, который он купил в июле.

недвижимость Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Обновление ВОД после 17 июля — какие будут штрафы для нарушителей

00:29 В Харькове было слышно звуки взрывов

00:00 В сети появились снимки последствий удара ГУР по нефтебазе "Атлас"

28 августа 2024

23:53 Переправлял уклонистов через Тису — как суд наказал мужчину

23:51 Основателя Telegram Дурова выпустили под залог — о какой сумме идет речь

23:51 В Киев возвращаются экстренные отключения света — в ДТЭК объяснили ситуацию

23:45 Первое образование или перепоступление в вуз — когда отсрочка для студентов невозможна

23:31 Подоляк заявил, что Польша готова помочь вернуть в Украину мужчин

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

23:29 В Киевской области мужчина едва не утопил подростка — полиция устанавливает обстоятельства

Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

00:30 Обновление ВОД после 17 июля — какие будут штрафы для нарушителей

00:29 В Харькове было слышно звуки взрывов

00:00 В сети появились снимки последствий удара ГУР по нефтебазе "Атлас"

28 августа 2024

23:53 Переправлял уклонистов через Тису — как суд наказал мужчину

23:51 Основателя Telegram Дурова выпустили под залог — о какой сумме идет речь

23:51 В Киев возвращаются экстренные отключения света — в ДТЭК объяснили ситуацию

23:45 Первое образование или перепоступление в вуз — когда отсрочка для студентов невозможна

23:31 Подоляк заявил, что Польша готова помочь вернуть в Украину мужчин

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

23:29 В Киевской области мужчина едва не утопил подростка — полиция устанавливает обстоятельства

23:20 Россия предлагала Харлан огромные деньги за смену гражданства

Эксклюзив

20:03 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали