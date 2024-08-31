Была ему как мамочка — в сети появились новые подробности развода Джей Ло и Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес постоянно боролась с мрачным настроением своего супруга Бена Аффлека, на развод с которым официально подала на прошлой неделе. Он "был больше похож на ее сына, чем на супругу".

Об этом пишет Daily Mail.

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52-летний Бен часто впадал в "мрачное состояние" и "не умел преодолевать стресс".

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Он не умеет справляться с ситуацией, легко расстраивается и склонен к унынию. Когда он расслаблен и в хорошем настроении, находиться рядом с ним просто потрясающе. Но зачастую он чем-то недоволен. Часто он зацикливается на чем-то незначительном", — отмечает источник.

По словам инсайдера, общаться с Аффлеком очень сложно, но сам актер не придает этому значения.

"Он действительно не понимает, как его плохое настроение влияет на окружающих. Просто неприятно находиться среди такого негатива", — делится знакомый звезды.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

55-летняя Лопес пыталась поднять ему настроение.

"Дженнифер действительно потратила много времени на то, чтобы Бен был счастлив и чтобы у него было все необходимое", — заявил инсайдер.

Сейчас Аффлек чувствует себя отлично.

"Он расцветает, когда имеет проекты по работе и когда дело касается его детей. Он делает именно то, что хочет. Он выглядит очень счастливым", — говорит инсайдер.

Это была вторая попытка пары построить семью. В 2002 году они уже были обручены, но развелись, поскольку не справились с давлением, которое на их роман оказывала публичность их отношений. В 2022 году они поженились возобнавили отношения после долгого перерыва, но появились слухи, что в паре не все так гладко.

Напомним, Бен Аффлек оказал Дженнифер Лопес услугу перед официальным разводом. А ранее мы писали, что стали известны причины развода Джей Ло с Беном Аффлеком.