Бена Аффлека побачили під час теплої зустрічі з дружиною його найкращого друга

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Нещодавно помітили, як Бен Аффлек цілував дружину свого найкращого друга Метта Деймона Лучіану Баррозо — через кілька днів після того, як Деймона бачили, як він тримав руку колишньої дружини Аффлека Дженніфер Лопес. 53-річний Деймон і 55-річна Лопес були на вечірці з нагоди фільму Unstoppable минулого тижня, сидячи в кутку та розмовляючи.

Про це пише Daily Mail.

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Аффлек, з яким Джей-Ло розлучається після двох років шлюбу, був помічений, коли вітав дружину Деймона, біля свого офісу в Лос-Анджелесі. Усміхнена Лучіана обійняла Аффлека, коли він поцілував її в голову, одягнений у темно-синій костюм.

На зустріч з Аффлеком Лучіана одягла чорну блузку та брюки. Метт і Бен друзі більше 40 років. Вони в 1997 році отримали премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій для картини "Вілл Хантінг".

Аффлек є продюсером "Нестримних", спортивної драми про Ентоні Роблза, який народився з однією ногою і стає чемпіоном з боротьби в коледжі. Дженніфер грає у фільмі роль другого плану.

Джерело прокоментувало, що співачка витратила місяці, намагаючись врятувати свої стосунки, але врешті-решт вона не змогла подолати "темряву" в ньому.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"Вона любить його, вона завжди любитиме його, ось у чому проблема", — розповіло джерело, близьке до актриси.

Джей-Ло сподівалася, що Бен з’явиться на її святкуванні 55-річчя у Хемптоні в липні, але він цього не зробив.

"Вона справді вірила, що це найкраща історія кохання, яку вона коли-небудь знала, і нарешті вона отримала свій шанс потрапити в казку", — стверджував інсайдер.

Джерело додало: "Вона просто не розгледіла, ким був її чоловік у казці".

Зірка подала на розлучення з режисером Argo минулого місяця у другу річницю їхнього весілля.

Раніше зірковий комік присоромив Дженніфер Лопес.