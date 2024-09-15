Бена Аффлека увидели во время теплой встречи с женой его лучшего друга

Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Недавно заметили, как Бен Аффлек целовал супругу своего лучшего друга Мэтта Дэймона Лучиану Баррозо — через несколько дней после того, как Дэймона видели, как он держал руку бывшую супругу Аффлека Дженнифер Лопес. 53-летний Дэймон и 55-летняя Лопес были на вечеринке по случаю фильма Unstoppable на прошлой неделе, сидя в углу и разговаривая.

Об этом пишет Daily Mail.

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Аффлек, с которым Джей-Ло разводится после двух лет брака, был замечен, когда приветствовал супругу Дэймона около своего офиса в Лос-Анджелесе. Улыбающаяся Лучиана обняла Аффлека, когда он поцеловал ее в голову, одетый в темно-синий костюм.

На встречу с Аффлеком Лучиана надела черную блузку и брюки. Мэтт и Бен друзья более 40 лет. Они в 1997 году получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий для картины "Умница Уилл Хантинг".

Аффлек является продюсером "Неудержимых", спортивной драмы об Энтони Роблзе, который родился с одной ногой и становится чемпионом по борьбе в колледже. Дженнифер играет в фильме роль второго плана.

Источник прокомментировал, что певица потратила месяцы, пытаясь спасти свои отношения, но в конце концов она не смогла преодолеть "тьму" в нем.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Она любит его, она всегда будет любить его, вот в чем проблема", — рассказал источник, близкий к актрисе.

Джей Ло надеялась, что Бен появится на ее праздновании 55-летия в Хэмптоне в июле, но он этого не сделал.

"Она действительно верила, что это лучшая история любви, которую она когда-либо знала, и наконец-то она получила свой шанс попасть в сказку", — утверждал инсайдер.

Источник добавил: "Она просто не разглядела, кем был ее мужчина в сказке".

Звезда подала на развод с режиссером Argo в прошлом месяце во вторую годовщину их свадьбы.

Ранее звездный комик раскритиковал Дженнифер Лопес.