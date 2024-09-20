Первый муж Дженнифер Лопес знает, как певице пережить развод с Беном Аффлеком

Первый муж Джей Ло дал советы, как ей пережить развод с Беном Аффлеком
Развод американской певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека активно обсуждают в сети и, в частности, американском шоу-бизнесе. Первый муж Джей Ло, бывший официант и тренер Охани Ноа, дал советы бывшей жене
Об этом сообщает издание Hola.
Советы Джей Ло от бывшего мужа
В новом интервью Ноа поделился несколькими советами Лопес. Акцент Охани сделал на ее разводе с Беном Аффлеком. Так, например, он советует Дженнифер побыть некоторое время в одиночестве, хотя бы 12 месяцев.
"Если она встретит кого-то нового, возможно, пусть держит это в тайне и больше не выходит замуж. У нее отличная карьера, она трудолюбивая, красивая женщина. Но когда вы с кем-то, вы должны проводить общее время, а не думать о том, чтобы быть перед камерами", — подчеркнул экс-муж Джей Ло.
По словам Охани, если бы он встретил Дженнифер, сказал ей, что певице нужно быть собой, чтобы найти себя.
Ноа и Лопес поженились в 1997 году, и развелись спустя 11 месяцев. Они встретились в ресторане, где он работал. Лопес заинтересовался им и посетила заведение на следующий день. В апреле 2006 года Лопес подала иск против Ноа после того, как тот потребовал от нее пять миллионов долларов за его книгу мемуаров об их совместной жизни.
По словам Лопес, Ноа нарушил ранее подписанный между ними договор, согласно которому ее бывший супруг не имеет права распространяться об их браке и публиковать подобные книги. В ходе судебных разбирательств Лопес получила 545 тысяч долларов. В то же время, она выплатила компенсацию Ноа 200 тысяч долларов.
Тогда же суд решил, что Охани Ноа запрещено "критикировать, порочить и вообще негативно высказываться в адрес Дженнифер". Бывшие не поддерживают связь уже длительное время, в своих интервью певица не упоминает о Ноа.
Напомним, ранее мы писали, что у Джей Ло намечается служебный роман со звездой сериала "Тед Лассо". Также мы рассказывали, что Бен Аффлек и Джей Ло на фоне развода неожиданно заметили вместе возле отеля.
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