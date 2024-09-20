Первый муж Дженнифер Лопес знает, как певице пережить развод с Беном Аффлеком

Американская певица, актриса Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Развод американской певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека активно обсуждают в сети и, в частности, американском шоу-бизнесе. Первый муж Джей Ло, бывший официант и тренер Охани Ноа, дал советы бывшей жене

Об этом сообщает издание Hola.

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В новом интервью Ноа поделился несколькими советами Лопес. Акцент Охани сделал на ее разводе с Беном Аффлеком. Так, например, он советует Дженнифер побыть некоторое время в одиночестве, хотя бы 12 месяцев.

"Если она встретит кого-то нового, возможно, пусть держит это в тайне и больше не выходит замуж. У нее отличная карьера, она трудолюбивая, красивая женщина. Но когда вы с кем-то, вы должны проводить общее время, а не думать о том, чтобы быть перед камерами", — подчеркнул экс-муж Джей Ло.

По словам Охани, если бы он встретил Дженнифер, сказал ей, что певице нужно быть собой, чтобы найти себя.

Ноа и Лопес поженились в 1997 году, и развелись спустя 11 месяцев. Они встретились в ресторане, где он работал. Лопес заинтересовался им и посетила заведение на следующий день. В апреле 2006 года Лопес подала иск против Ноа после того, как тот потребовал от нее пять миллионов долларов за его книгу мемуаров об их совместной жизни.

Дженнифер Лопес и Охани Ноа, 1997 год. Фото: X/kurisheeee

По словам Лопес, Ноа нарушил ранее подписанный между ними договор, согласно которому ее бывший супруг не имеет права распространяться об их браке и публиковать подобные книги. В ходе судебных разбирательств Лопес получила 545 тысяч долларов. В то же время, она выплатила компенсацию Ноа 200 тысяч долларов.

Тогда же суд решил, что Охани Ноа запрещено "критикировать, порочить и вообще негативно высказываться в адрес Дженнифер". Бывшие не поддерживают связь уже длительное время, в своих интервью певица не упоминает о Ноа.

Напомним, ранее мы писали, что у Джей Ло намечается служебный роман со звездой сериала "Тед Лассо". Также мы рассказывали, что Бен Аффлек и Джей Ло на фоне развода неожиданно заметили вместе возле отеля.