Дженніфер Лопес закрутить роман з Бреттом Голдстіном

Американська акторка, співачка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американська акторка, співачка Дженніфер Лопес виконає головну жіночу роль у майбутній романтичній комедії "Службовий роман" від стримінгової платформи Netflix. Компаньйоном стане зірка серіалу Тед Лассо, британський актор Бретт Голдстін.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Бретт Голдстін, який має дві премії "Еммі" за роль Роя Кента в серіалі "Тед Лассо", виступить співавтором сценарію майбутнього фільму. Подробиці сюжету та ім'я режисера поки не повідомляються.

Для Дженніфер Лопес це стане третім великим проєктом на Netflix. До цього вона брала участь в зйомках хітових фільмів "Мати" та "Атлас". Продюсерами фільму "Офісний роман" є Аарон Райдер і Ендрю Світт для Ryder Picture Company. Кортні Бакстер з Nuyorican є виконавчим продюсером.

Nuyorican Productions має багаторічну першочергову угоду з Netflix, що охоплює повнометражні фільми, серіали та контент без сценарію, з акцентом на проєкти, які підтримують різноманітних акторок, сценаристів і режисерів.

Бретт Голдстін в серіалі "Тед Лассо". Фото: Instagram/mrbrettgoldstein

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