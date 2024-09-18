Мілла Йовович вразила зізнанням, чому зникла з соціальних мереж

Акторка Мілла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Акторка Мілла Йовович, яка нещодавно раптово видалила майже всі публікації в соцмережах, пояснила, навіщо вона це зробила. За словами 48-річної Мілли, її багато разів запитували, що трапилося, і зараз вона вирішила пояснити.

Про це стало відомо з соціальної мережі зірки.

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Актриса одружена з режисером Полом Андерсоном. У них троє дітей: 16-річна Евер, дев'ятирічна Дашіел та чотирирічна Ошин. За визнанням самої Мілли Йовович, діти та спорт врятували її від затяжної депресії.

Акторка Мілла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Якщо коротенько, то я знялася у двох фільмах; третій, можливо, вийде до Різдва. Ми переїхали, і це вимагало багато зусиль. Але найбільше я намагаюся бути частиною своєї спільноти. Я зосередилася на тому, щоб бути кращим неоплачуваним водієм для моїх дітей, розриваючись між школою і танцями, музикою, гімнастикою та єдиноборствами", — розповіла акторка.

Крім того, Мілла Йовович зазначила, що у свої 48 років вона настільки змінилася, що їй необхідно було почати з чистого аркуша, щоб знову стати собою: "Я багато займалася розтяжкою та технікою глибокого дихання, щоб упоратися зі стресом, і, чесно кажучи, соціальні мережі його тільки додавали. Тобі постійно потрібен контент, але з мене вистачить".

Мілла Йовович розповіла, що вона не стоїть на місці, а постійно зайнята: готує, працює, намагається розслабитися та насолоджуватися часом, який вона проводить із сім'єю та друзями.

Нагадаємо, Демі Мур прийшла на захід з дочками. А раніше діти Джуда Лоу вийшли на червону доріжку.