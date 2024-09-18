Милла Йовович поразила признанием, почему исчезла из социальных сетей

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Актриса Милла Йовович, недавно внезапно удалившая почти все публикации в соцсетях, объяснила, зачем она это сделала. По словам 48-летней Миллы, ее много раз спрашивали, что произошло, и сейчас она решила объяснить.

Об этом стало известно из социальной сети звезды.

Читайте также:

Откровение Миллы Йовович

Актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном. У них трое детей: 16-летняя Эвер, девятилетняя Дашиэл и четырехлетняя Ошин. По признанию самой Миллы Йовович, дети и спорт спасли ее от затяжной депрессии.

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Если вкратце, то я снялась в двух фильмах; третий, возможно, выйдет к Рождеству. Мы переехали, и это требовало много усилий. Но больше всего я стараюсь быть частью своего сообщества. Я сосредоточилась на том, чтобы быть лучшим бесплатным водителем для моих детей, разрываясь между школой и танцами, музыкой, гимнастикой и единоборствами", — рассказала актриса.

Кроме того, Милла Йовович отметила, что в свои 48 лет она настолько изменилась, что ей необходимо было начать с чистого листа, чтобы снова стать собой: "Я много занималась растяжкой и техникой глубокого дыхания, чтобы справиться со стрессом, и, честно говоря, социальные сети его только добавляли. Тебе постоянно нужен контент, но с меня хватит".

Милла Йовович рассказала, что она не стоит на месте, а постоянно занята: готовит, работает, пытается расслабиться и наслаждаться временем, проводимым с семьей и друзьями.

Напомним, Деми Мур пришла на мероприятие с дочерьми. А раньше дети Джуда Лоу вышли на красную дорожку.