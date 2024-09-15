Дорослі діти Джуда Лоу у стильних образах прийшли на показ бренду H&M

Син Джуда Лоу Рафферті. Фото: Reuters

Дочка актора Джуда Лоу Айріс Лоу приголомшила виходом у сірій міні-сукні без бретелей, відвідавши вечірку Charli XCX і H&M на Тижні моди в Лондоні. Вона доповнила образ срібними прикрасами.

Про це пише Daily Mail.

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21-річна Ліла Мосс, дочка моделі Кейт Мосс, була в золотій сукні від H&M за 35 фунтів стерлінгів. Після концерту Ліла не була готова закінчувати вечір і пішла до модного готелю та ресторану Chiltern Firehouse зі своїм бойфрендом Йоні Хельбітцом, на вечірку з Ромео Бекхемом.

Дочка Джуда Лоу Айріс. Фото: Reuters

Син Джуда Лоу Рафферті. Фото: Reuters

Дочка Кейт Мосс. Фото: Reuters

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Айріс Лоу та її брат Рафферті — діти Джуда Лоу та Седі Фрост. 27-річний Рафферті Лоу був схожим на свого батька-актора в білому в’язаному кардигані за 38 фунтів стерлінгів і сірих штанах. Його сестра Айріс вперше вийшла у новому статусі, вона розійшлася з хлопцем, з яким була п'ять місяців, але їх не бачили разом до травня. Вони вперше з'явилися на публіці, коли їх помітили під час пікантної фотосесії Guess.

"Життя для них обох незабаром стане дуже насиченим, оскільки графік Трента наповнений футболом першої команди, а Айріс працює по всьому світу. Тож навіть якщо вони більше не зустрічаються, Айріс і Трент точно залишаться друзями", — говорить друг моделі.

Нагадаємо, Кейт Мосс з дочкою вирушила на відпочинок. А раніше ми писали, що сестра Кейт Мосс після передозування Оземпіком відзначилася заявою.