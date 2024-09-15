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Взрослые дети Джуда Лоу в стильных образах пришли на показ бренда H&M

15 сентября 2024 09:03
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Взрослые дети Джуда Лоу в стильных образах пришли на показ бренда H&amp;M
Сын Джуда Лоу Рафферти. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дочь актера Джуда Лоу Айрис Лоу ошеломила выходом в сером мини-платье без бретелей, посетив вечеринку Charli XCX и H&M на Неделе моды в Лондоне. Она дополнила образ серебряными украшениями.

Об этом пишет Daily Mail.

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21-летняя Лила Мосс, дочь модели Кейт Мосс, была в золотом платье от H&M за 35 фунтов стерлингов. После концерта Лила не была готова заканчивать вечер и пошла в модную гостиницу и ресторан Chiltern Firehouse со своим бойфрендом Йони Хельбитцом, на вечеринку с Ромео Бекхэмом.

 

Дочь Джуда Лоу Айрис
Дочь Джуда Лоу Айрис. Фото: Reuters

 

Сын Джуда Лоу Рафферти
Сын Джуда Лоу Рафферти. Фото: Reuters

 

Дочь Кейт Мосс
Дочь Кейт Мосс. Фото: Reuters

 

Модель Наоми Кэмпбелл
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

 

Айрис Лоу и его брат Рафферти — дети Джуда Лоу и Сэди Фрост. 27-летний Рафферти Лоу походил на своего отца-актера в белом вязаном кардигане за 38 фунтов стерлингов и серых штанах. Его сестра Айрис впервые вышла в новом статусе, она разошлась с парнем, с которым была пять месяцев, их не видели вместе с мая. Они впервые появились на публике, когда были замечены во время пикантной фотосессии Guess.

"Жизнь для них обоих вскоре станет очень насыщенной, поскольку график Трента наполнен футболом первой команды, а Айрис работает по всему миру. Так что даже если они больше не встречаются, Айрис и Трент точно останутся друзьями", — говорит друг модели.

Напомним, Кейт Мосс с дочерью отправилась на отдых. Ранее мы писали, что сестра Кейт Мосс после передозировки Оземпиком отметилась заявлением.

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09:36 Шмыгаль сообщил о возможном увеличении количества бронирований от мобилизации — причины

09:30 Для наступления на Курщине России придется перебрасывать силы из Украины, — ISW

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