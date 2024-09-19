Дженнифер Лопес закрутит роман с Бреттом Голдстином

Американская актриса, певица Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американская актриса, певица Дженнифер Лопес, исполнит главную женскую роль в предстоящей романтической комедии "Служебный роман" от стриминговой платформы Netflix. Компаньоном станет звезда сериала Тед Лассо, британский актер Бретт Голдстин.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Бретт Голдстин, у которого две премии "Эмми" за роль Роя Кента в сериале "Тед Лассо", выступит соавтором сценария будущего фильма. Подробности сюжета и имя режиссера пока не сообщаются.

Для Дженнифер Лопес это станет третьим крупным проектом Netflix. До этого она участвовала в съемках хитовых фильмов "Мать" и "Атлас". Продюсерами фильма Офисный роман являются Аарон Райдер и Эндрю Свитт для Ryder Picture Company. Кортни Бакстер из Nuyorican является исполнительным продюсером.

Nuyorican Productions имеет многолетнее первоочередное соглашение с Netflix, охватывающее полнометражные фильмы, сериалы и контент без сценария, с акцентом на проекты, поддерживающие разнообразных актрис, сценаристов и режиссеров.

Бретт Голдстин в сериале "Тед Лассо". Фото: Instagram/mrbrettgoldstein

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