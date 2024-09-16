Бена Аффлека та Джей Ло на тлі розлучення несподівано помітили разом біля готелю

Актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

ен Аффлек і Дженніфер Лопес були помічені разом вперше після того, як подали на розлучення, беручи участь у, як здавалося, напруженій розмові в готелі Beverly Hills. 53-річний актор нахилився, щоб поговорити з 55-річною виконавицеюі, жестикулюючи руками. Пізніше, коли вони сиділи в машині, Дженніфер ніби витирала сльози.

Про це пише Daily Mail.

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Лопес прийшла на зустріч з Аффлеком у компанії 15-річного Фінна та 12-річного Семюеля — і 16-річних близнюків Дженніфер, Еммі та Макса. Зустріч відбулася після того, як Бена помітили, як він цілував дружину найкращого друга Метта Деймона Лучіану — через кілька днів після того, як Деймона бачили, як він тримає руку Дженніфер.

Актриса прийшла на зустріч в шикарному чорному укороченому светрі та облягаючих джинсах-кльош, прогулюючись поруч із Беном до знаменитого готеля.

На мізинці Дженніфер була обручка від Бена, а на безіменному пальці була золота прикраса з іменем "Дженіфер".

На тлі чуток про розставання Бена іноді бачили без обручки.

Це була друга спроба пари побудувати сім'ю. У 2002 році вони вже були заручені, але розійшлися, оскільки не впоралися з тиском, який на їхній роман мала публічність їхніх стосунків. У 2022 році вони одружилися, відновивши стосунки після довгої перерви, але вже навесні з'явилися чутки про те, що в парі не все так гладко.