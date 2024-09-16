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Бена Аффлека и Джей Ло на фоне развода неожиданно заметили вместе у гостиницы

16 сентября 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бена Аффлека и Джей Ло на фоне развода неожиданно заметили вместе возле гостиницы.
Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были замечены вместе впервые после подачи на развод, участвуя в, как казалось, напряженном разговоре в отеле Beverly Hills. 53-летний актер наклонился, чтобы поговорить с 55-летней исполнительницей, жестикулируя руками. Позже, когда они сидели в машине, Дженнифер словно вытирала слезы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лопес пришла на встречу с Аффлеком в компании 15-летнего Финна, 12-летнего Сэмюэля, 16-летних близнецов Дженнифер, Эммы и Макса. Встреча состоялась после того, как Бена заметили, как он целовал супругу своего лучшего друга Мэтта Дэймона Лучиану — через несколько дней после того, как Дэймона видели, как он держит руку Дженнифер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LA.GOSSiP (@la.gossiptv)

 

Актриса пришла на встречу в шикарном черном укороченном свитере и облегающих джинсах-клеш, прогуливаясь рядом с Беном к знаменитой гостинице.

На мизинце Дженнифер было обручальное кольцо от Бена, а на безымянном пальце было золотое укрошение с именем "Дженнифер".

На фоне слухов о расставании Бена иногда видели без обручального кольца.

Это была вторая попытка пары построить семью. В 2002 году они уже были обручены, но разошлись, поскольку не справились с давлением, которое на их роман оказывала публичность их отношений. В 2022 году они поженились, возобновив отношения после долгого перерыва, но уже весной появились слухи о том, что в паре не все так гладко.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод зарубежные звезды звезды

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