Ридли Скотт пишет сценарий фильма "Гладиатор 3"

Ридли Скотт начал работу над фильмом "Гладиатор 3" — на какой стадии режиссер
В следующем месяце, 14 ноября, в мировой и, в частности, украинский кинопрокат выйдет вторая часть фильма "Гладиатор". Релиз первой состоялся еще в 2000 году. В конце ноября британскому режиссеру Ридли Скотту исполнится 87 лет. Несмотря на почтенный возраст, он уже начал работу над третьей частью фильма.
Об этом сообщает Total Film.
Ридли Скотт начал работу над "Гладиатором 3"
Титулованный режиссер, по его словам, уже начал работать над сценарием третьей части франшизы. По замыслу она должна выйти в прокат уже в 2026-м.
"У меня уже есть восемь страниц. Есть начало очень хорошего очерка. Конечность "Гладиатора 2" — это отсылка к концовке "Крестного отца", где Майкл Корлеоне остается с работой, которую он не хотел выполнять, и думает: "Что же теперь, отцу, мне делать?" , — с юмором отметил режиссер.
По словам Скотта, третья часть фильма будет о мужчине, который не хочет быть там, где оказался. Если режиссер действительно снимет триквел "Гладиатора", это будет первый случай в его фильмографии, где раньше были только сиквелы.
Что касается второй части, то ее события разворачиваются через несколько лет после событий оригинального фильма. Главную роль исполнил 28-летний ирландец Пол Мескаль. В ленте также появятся Дензел Вашингтон, Джозеф Квинн, Фред Гэхингер, Конни Нильсен и Дерек Джейкоби.
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