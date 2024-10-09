Ридли Скотт пишет сценарий фильма "Гладиатор 3"

Кадр из фильма "Гладиатор 2". Фото: Instagram/gladiatormovie

В следующем месяце, 14 ноября, в мировой и, в частности, украинский кинопрокат выйдет вторая часть фильма "Гладиатор". Релиз первой состоялся еще в 2000 году. В конце ноября британскому режиссеру Ридли Скотту исполнится 87 лет. Несмотря на почтенный возраст, он уже начал работу над третьей частью фильма.

Об этом сообщает Total Film.

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Титулованный режиссер, по его словам, уже начал работать над сценарием третьей части франшизы. По замыслу она должна выйти в прокат уже в 2026-м.

"У меня уже есть восемь страниц. Есть начало очень хорошего очерка. Конечность "Гладиатора 2" — это отсылка к концовке "Крестного отца", где Майкл Корлеоне остается с работой, которую он не хотел выполнять, и думает: "Что же теперь, отцу, мне делать?" , — с юмором отметил режиссер.

По словам Скотта, третья часть фильма будет о мужчине, который не хочет быть там, где оказался. Если режиссер действительно снимет триквел "Гладиатора", это будет первый случай в его фильмографии, где раньше были только сиквелы.

Что касается второй части, то ее события разворачиваются через несколько лет после событий оригинального фильма. Главную роль исполнил 28-летний ирландец Пол Мескаль. В ленте также появятся Дензел Вашингтон, Джозеф Квинн, Фред Гэхингер, Конни Нильсен и Дерек Джейкоби.

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