Названы лучшие фильмы ужасов всех времен — видео

Персонажи некоторых фильмов ужасов. Фото: Pexels

Влиятельное издание Variety, рассказывающее о новостях кинематографа, опубликовало список 100 лучших фильмов ужасов всех времен. Его они посвятили Хэлловину, который празднуется в ночь на 1 ноября.

Рейтинг появился на сайте издания.

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Первое место занял слешер "Техасская резня бензопилой" режиссера Тоуба Гупера, релиз которого состоялся 50 лет назад. Сюжет фильма рассказывает о группе друзей, которые становятся жертвами семьи каннибалов во время посещения старой усадьбы. Лента позиционировалась как основанная на реальных событиях, чтобы расширить аудиторию.

Хотя образ Кожаного Лица и второстепенные сюжетные детали были вдохновлены преступлениями убийцы Эда Гейна, его сюжет в значительной степени вымышлен. Успех фильма породил появление франшизы и съемки многих фильмов на эту тематику.

Второе место редакция издания отдала "Экзорцисту" режиссера Уильяма Фридкина, а третье — "Психо" Альфреда Хичкока. По сюжету последнего секретарь Марион Крейн воспользовалась возможностью прихватить деньги босса и убежать из города, чтобы начать новую жизнь, однако страх перед законным наказанием преследует ее.

Девушка останавливается на ночь в отеле, владельцем которого является Норман Бейтс. Разговор с ним вдохновляет его вернуть украденное. Однако в ту же ночь ее жестоко убивают.

В ТОП-10 также вошли "Челюсти" режиссера Стивена Спилберга. Лента вышла в далеком 1975 году. А вот хиты "Чужой" и "Молчание ягнят" в десятку не попали. Они заняли 11-е и 13-е места соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что британский режиссер Ридли Скотт начал работу над фильмом "Гладиатор 3". Также мы писали о лучших мотивационных фильмах.