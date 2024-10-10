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Вони повернуть вам бажання жити — найкращі мотиваційні фільми

10 жовтня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
Найкращі мотиваційні фільми, які повертають жагу до життя — що подивитися
Фрагмент з біографічної драми "Скафандр і метелик". Фото: BBC
Микита Шевченко - Редактор

Добірка найкращих фільмів, які мотивують і повертають бажання працювати і навчатися. Проведіть своє дозвілля після важкого робочого дня з користю для себе і з приємним відбитком, який залишать по собі ці три фільми.

Новини.LIVE ділиться порадами для кіноманів.

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Фільми, які повертають бажання жити

Одержимість (2014 рік)

Американська музична драма розповідає нам про студента, який проводить свій вільний час у найкращій консерваторії США, мріючи стати відомим барабанщиком. Його тренує професор, якого всі знають, як дуже вимогливого і жорстокого викладача.

Герой готовий працювати "до втрати пульсу", адже мріє стати легендарним музикантом. Хлопець ще не знає, що спосіб викладання професора може як знищити всі його прагнення, так і повернути його жагу до саморозвитку.

Фильм "Одержимость"
Фрагмент з музичної драми "Одержимість". Фото: The Guardian

Скафандр і метелик (2007 рік)

Біографічна драма описує життя засновника журналу Elle Жана-Домініка Боба, який переніс інсульт і тепер живе геть іншим життям. У героя було багато планів щодо ювілейного випуску журналу, але через паралізування тіла він тепер не знає, що йому робити.

Однак, згодом чоловік знаходить свою силу і починає працювати над власною автобіографічною книгою. З цим йому допомагає його помічниця, яка повертає йому жагу до життя.

Фильм "Скафандр и бабочка"
Кадр з фільму "Скафандр і метелик". Фото: Pinterest

Стажер (2015 рік)

Американський комедійний фільм розповідає про життя 70-річного чоловіка, який одного разу втрачає свою кохання, після чого не хоче бути вдома. Одного разу герой влаштовується на стажування до модного видання і потрапляє до молодого колективу. 

Вже незабаром головний герой стає другом не тільки для співробітників, а й навіть для боса. У результаті чоловік допомагає не тільки компанії вийти зі скрутних часів, а й керівниці, яка навіть не думала про те, що він зможе її так підтримати.

Фильм "Стажер"
Фрагмент з комедійного фільму "Стажер". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які цікаві фільми про космічний простір вважаються найкращими. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми про зомбі вважаються найстрашнішими. 

Також ми повідомляли про те, які фільми про токсичні стосунки можна подивитися ввечері.

кіно фільм мотивація комедія драма

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