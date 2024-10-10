Найкращі мотиваційні фільми, які повертають жагу до життя — що подивитися

Фрагмент з біографічної драми "Скафандр і метелик". Фото: BBC

Добірка найкращих фільмів, які мотивують і повертають бажання працювати і навчатися. Проведіть своє дозвілля після важкого робочого дня з користю для себе і з приємним відбитком, який залишать по собі ці три фільми.

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Одержимість (2014 рік)

Американська музична драма розповідає нам про студента, який проводить свій вільний час у найкращій консерваторії США, мріючи стати відомим барабанщиком. Його тренує професор, якого всі знають, як дуже вимогливого і жорстокого викладача.

Герой готовий працювати "до втрати пульсу", адже мріє стати легендарним музикантом. Хлопець ще не знає, що спосіб викладання професора може як знищити всі його прагнення, так і повернути його жагу до саморозвитку.

Фрагмент з музичної драми "Одержимість". Фото: The Guardian

Скафандр і метелик (2007 рік)

Біографічна драма описує життя засновника журналу Elle Жана-Домініка Боба, який переніс інсульт і тепер живе геть іншим життям. У героя було багато планів щодо ювілейного випуску журналу, але через паралізування тіла він тепер не знає, що йому робити.

Однак, згодом чоловік знаходить свою силу і починає працювати над власною автобіографічною книгою. З цим йому допомагає його помічниця, яка повертає йому жагу до життя.

Кадр з фільму "Скафандр і метелик". Фото: Pinterest

Стажер (2015 рік)

Американський комедійний фільм розповідає про життя 70-річного чоловіка, який одного разу втрачає свою кохання, після чого не хоче бути вдома. Одного разу герой влаштовується на стажування до модного видання і потрапляє до молодого колективу.

Вже незабаром головний герой стає другом не тільки для співробітників, а й навіть для боса. У результаті чоловік допомагає не тільки компанії вийти зі скрутних часів, а й керівниці, яка навіть не думала про те, що він зможе її так підтримати.

Фрагмент з комедійного фільму "Стажер". Фото: скриншот з YouTube

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