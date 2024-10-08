В якому порядку дивитися Marvel — хронологія фільмів

Постер з героями Кіновсесвіту Marvel. Фото ілюстративне: Pinterest

У світі є багато прихильників Кіновсесвіту Marvel, але лише одиниці знають, як правильно дивитися всі його фільми. Якщо вам набридло дивитися Marvel у хаотичному порядку, ми пояснюємо, з чого правильно починати і чим закінчувати перегляд цих фільмів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Серія супергеройських фільмів, заснована на коміксах, розповідає нам про події вигаданого світу, де різні герої борються зі злом і рятують людство. Франшиза включає в себе понад 23 фільми з різними героями, а головною "родзинкою" Кіновсесвіту є той факт, що всі картини пов’язані між собою.

Супергерої Кіновсесвіту Marvel. Фото: The Mirror

Якщо ви є фанатом Marvel, але досі не знаєте, як його правильно дивитися, влаштовуйтеся зручніше, беріть листочок і ручку і записуйте. Ми розповідаємо, в якому хронологічному порядку правильно переглядати всі картини Кіновсесвіту Marvel.

Сцена з фільму "Месники". Фото: Pinterest

Як дивитися фільми Marvel — хронологія

Отже, розробники серії фільмів про справжніх героїв рекомендують переглядати франшизу в такому порядку:

Капітан Америка: Перший месник

Капітан Марвел

Залізна людина

Неймовірний Халк

Залізна людина 2

Тор

Месники

Тор: Темний Світ

Залізна людина 3

Капітан Америка: Зимовий солдат

Вартові Галактики

Вартові Галактики Том. 2

Месники: Ера Альтрона

Людина-мураха

Капітан Америка: Громадянська війна

Чорна Пантера

Людина-павук: Повернення додому

Чорна вдова

Доктор Стрендж

Тор: Рагнарек

Людина-мураха та Оса

Месники: Війна нескінченності

Месники: Фінал

Шанг-Чі та легенда десяти кілець

Людина-павук: Далеко від дому

Вічні

Людина-павук: Шляху додому немає

Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля

Нагадаємо, ми писали про те, що герої Кіновсесвіту Marvel стали колекцією відомого коштовного бренду.

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