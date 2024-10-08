В якому порядку дивитися Marvel — хронологія фільмів

Як правильно дивитися Marvel — всі фільми за хронологічним порядком
У світі є багато прихильників Кіновсесвіту Marvel, але лише одиниці знають, як правильно дивитися всі його фільми. Якщо вам набридло дивитися Marvel у хаотичному порядку, ми пояснюємо, з чого правильно починати і чим закінчувати перегляд цих фільмів.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Серія супергеройських фільмів, заснована на коміксах, розповідає нам про події вигаданого світу, де різні герої борються зі злом і рятують людство. Франшиза включає в себе понад 23 фільми з різними героями, а головною "родзинкою" Кіновсесвіту є той факт, що всі картини пов’язані між собою.
Якщо ви є фанатом Marvel, але досі не знаєте, як його правильно дивитися, влаштовуйтеся зручніше, беріть листочок і ручку і записуйте. Ми розповідаємо, в якому хронологічному порядку правильно переглядати всі картини Кіновсесвіту Marvel.
Як дивитися фільми Marvel — хронологія
Отже, розробники серії фільмів про справжніх героїв рекомендують переглядати франшизу в такому порядку:
- Капітан Америка: Перший месник
- Капітан Марвел
- Залізна людина
- Неймовірний Халк
- Залізна людина 2
- Тор
- Месники
- Тор: Темний Світ
- Залізна людина 3
- Капітан Америка: Зимовий солдат
- Вартові Галактики
- Вартові Галактики Том. 2
- Месники: Ера Альтрона
- Людина-мураха
- Капітан Америка: Громадянська війна
- Чорна Пантера
- Людина-павук: Повернення додому
- Чорна вдова
- Доктор Стрендж
- Тор: Рагнарек
- Людина-мураха та Оса
- Месники: Війна нескінченності
- Месники: Фінал
- Шанг-Чі та легенда десяти кілець
- Людина-павук: Далеко від дому
- Вічні
- Людина-павук: Шляху додому немає
- Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля
Нагадаємо, ми писали про те, що герої Кіновсесвіту Marvel стали колекцією відомого коштовного бренду.
Раніше ми розповідали про те, що фільм Marvel "Дедпул і Росомаха" встановив рекорд за касовими зборами.
Також ми повідомляли про те, що стало відомо, коли відбудеться прем’єра третьої частини фільму Marvel "Веном".
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