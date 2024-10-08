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Как правильно смотреть Marvel — все фильмы по хронологическому порядку

8 октября 2024 16:20
Никита Шевченко - Редактор
В каком порядке смотреть Marvel — хронология фильмов
Постер с героями Киновселенной Marvel. Фото иллюстративное: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

В мире есть много поклонников Киновселенной Marvel, но лишь единицы знают, как правильно смотреть все ее фильмы. Если вам надоело смотреть Marvel в хаотическом порядке, мы объясняем с чего правильно начинать и чем заканчивать просмотр этих фильмов.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Серия супергеройских фильмов, основанная на комиксах, рассказывает нам о событиях вымышленного мира, где разные герои борются со злом и спасают человечество. Франшиза включает в себя более 23 фильмов с разными героями, а главной "изюминкой" Киновселенной является тот факт, что все картины связаны между собой.

Marvel
Супергерои Киновселенной Marvel. Фото: The Mirror

Если вы являетесь фанатом Marvel, но до сих пор не знаете, как его правильно смотреть, устраивайтесь удобнее, берите листик и ручку и записывайте. Мы рассказываем, в каком хронологическом порядке правильно просматривать все картины Киновселенной Marvel.

Фильм "Мстители"
Сцена из фильма "Мстители". Фото: Pinterest

Как смотреть фильмы Marvel — хронология

Итак, разработчики серии фильмов о настоящих героях рекомендуют просматривать франшизу в следующем порядке:

  • Капитан Америка: Первый мститель
  • Капитан Марвел
  • Железный человек
  • Невероятный Халк
  • Железный человек 2
  • Тор
  • Мстители
  • Тор: Темный Мир
  • Железный человек 3
  • Капитан Америка: Зимний солдат
  • Стражи Галактики
  • Стражи Галактики Том. 2
  • Мстители: Эра Альтрона
  • Человек-муравей
  • Капитан Америка: Гражданская война
  • Черная Пантера
  • Человек-паук: Возвращение домой
  • Черная вдова
  • Доктор Стрэндж
  • Тор: Рагнарек
  • Человек-муравей и Оса
  • Мстители: Война бесконечности
  • Мстители: Финал
  • Шанг-чи и легенда десяти колец
  • Человек-паук: Вдали от дома
  • Вечные
  • Человек-паук: Нет пути домой
  • Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Напомним, мы писали о том, что герои Киновселенной Marvel стали коллекцией известного дорогого бренда.

Ранее мы рассказывали о том, что фильм Marvel "Дэдпул и Росомаха" установил рекорд по кассовым сборам.

Также мы сообщали о том, что стало известно, когда состоится премьера третьей части фильма Marvel "Веном".

кино фильм Marvel Человек-паук Капитан Америка

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