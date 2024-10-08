В каком порядке смотреть Marvel — хронология фильмов

Как правильно смотреть Marvel — все фильмы по хронологическому порядку
В мире есть много поклонников Киновселенной Marvel, но лишь единицы знают, как правильно смотреть все ее фильмы. Если вам надоело смотреть Marvel в хаотическом порядке, мы объясняем с чего правильно начинать и чем заканчивать просмотр этих фильмов.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Серия супергеройских фильмов, основанная на комиксах, рассказывает нам о событиях вымышленного мира, где разные герои борются со злом и спасают человечество. Франшиза включает в себя более 23 фильмов с разными героями, а главной "изюминкой" Киновселенной является тот факт, что все картины связаны между собой.
Если вы являетесь фанатом Marvel, но до сих пор не знаете, как его правильно смотреть, устраивайтесь удобнее, берите листик и ручку и записывайте. Мы рассказываем, в каком хронологическом порядке правильно просматривать все картины Киновселенной Marvel.
Как смотреть фильмы Marvel — хронология
Итак, разработчики серии фильмов о настоящих героях рекомендуют просматривать франшизу в следующем порядке:
- Капитан Америка: Первый мститель
- Капитан Марвел
- Железный человек
- Невероятный Халк
- Железный человек 2
- Тор
- Мстители
- Тор: Темный Мир
- Железный человек 3
- Капитан Америка: Зимний солдат
- Стражи Галактики
- Стражи Галактики Том. 2
- Мстители: Эра Альтрона
- Человек-муравей
- Капитан Америка: Гражданская война
- Черная Пантера
- Человек-паук: Возвращение домой
- Черная вдова
- Доктор Стрэндж
- Тор: Рагнарек
- Человек-муравей и Оса
- Мстители: Война бесконечности
- Мстители: Финал
- Шанг-чи и легенда десяти колец
- Человек-паук: Вдали от дома
- Вечные
- Человек-паук: Нет пути домой
- Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Напомним, мы писали о том, что герои Киновселенной Marvel стали коллекцией известного дорогого бренда.
Ранее мы рассказывали о том, что фильм Marvel "Дэдпул и Росомаха" установил рекорд по кассовым сборам.
Также мы сообщали о том, что стало известно, когда состоится премьера третьей части фильма Marvel "Веном".
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