В каком порядке смотреть Marvel — хронология фильмов

Постер с героями Киновселенной Marvel. Фото иллюстративное: Pinterest

В мире есть много поклонников Киновселенной Marvel, но лишь единицы знают, как правильно смотреть все ее фильмы. Если вам надоело смотреть Marvel в хаотическом порядке, мы объясняем с чего правильно начинать и чем заканчивать просмотр этих фильмов.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Серия супергеройских фильмов, основанная на комиксах, рассказывает нам о событиях вымышленного мира, где разные герои борются со злом и спасают человечество. Франшиза включает в себя более 23 фильмов с разными героями, а главной "изюминкой" Киновселенной является тот факт, что все картины связаны между собой.

Супергерои Киновселенной Marvel. Фото: The Mirror

Если вы являетесь фанатом Marvel, но до сих пор не знаете, как его правильно смотреть, устраивайтесь удобнее, берите листик и ручку и записывайте. Мы рассказываем, в каком хронологическом порядке правильно просматривать все картины Киновселенной Marvel.

Сцена из фильма "Мстители". Фото: Pinterest

Как смотреть фильмы Marvel — хронология

Итак, разработчики серии фильмов о настоящих героях рекомендуют просматривать франшизу в следующем порядке:

Капитан Америка: Первый мститель

Капитан Марвел

Железный человек

Невероятный Халк

Железный человек 2

Тор

Мстители

Тор: Темный Мир

Железный человек 3

Капитан Америка: Зимний солдат

Стражи Галактики

Стражи Галактики Том. 2

Мстители: Эра Альтрона

Человек-муравей

Капитан Америка: Гражданская война

Черная Пантера

Человек-паук: Возвращение домой

Черная вдова

Доктор Стрэндж

Тор: Рагнарек

Человек-муравей и Оса

Мстители: Война бесконечности

Мстители: Финал

Шанг-чи и легенда десяти колец

Человек-паук: Вдали от дома

Вечные

Человек-паук: Нет пути домой

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Напомним, мы писали о том, что герои Киновселенной Marvel стали коллекцией известного дорогого бренда.

Ранее мы рассказывали о том, что фильм Marvel "Дэдпул и Росомаха" установил рекорд по кассовым сборам.

Также мы сообщали о том, что стало известно, когда состоится премьера третьей части фильма Marvel "Веном".