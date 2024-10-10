Самые лучшие мотивационные фильмы, возвращающие жажду к жизни — что посмотреть

Фрагмент из биографической драмы "Скафандр и бабочка". Фото: BBC

Подборка самых лучших фильмов, которые мотивируют и возвращают желание работать и учиться. Проведите свой досуг после тяжелого рабочего дня с пользой для себя и с приятным отпечатком, который оставят после себя эти три фильма.

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Фильмы, которые возвращают желание жить

Одержимость (2014 год)

Американская музыкальная драма рассказывает нам о студенте, который проводит свое свободное время в самой лучшей консерватории США, мечтая стать известным барабанщиком. Его тренирует профессор, которого все знают, как очень требовательного и жестокого преподавателя.

Герой готов работать "до потери пульса", ведь мечтает стать легендарным музыкантом. Парень еще не знает, что способ преподавания профессора может как уничтожить все его стремления, так и вернуть его жажду к саморазвитию.

Фрагмент из музыкальной драмы "Одержимость". Фото: The Guardian

Скафандр и бабочка (2007 год)

Биографическая драма описывает жизнь основателя журнала Elle Жана-Доминика Боба, который перенес инсульт и теперь живет совсем другой жизнью. У героя было много планов касательно юбилейного выпуска журнала, но из-за парализования тела он теперь не знает, что ему делать.

Однако, впоследствии мужчина обретает свою силу и начинает работать над собственной автобиографической книгой. С этим ему помогает его помощница, возвращающая ему жажду к жизни.

Кадр из фильма "Скафандр и бабочка". Фото: Pinterest

Стажер (2015 год)

Американский комедийный фильм рассказывает о жизни 70-летнего мужчины, который однажды теряет свою возлюбленную, после чего не хочет быть дома. Однажды герой устраивается на стажировку в модное издание и попадает в молодой коллектив.

Уже вскоре главный герой становится другом не только для сотрудников, но даже для босса. В результате мужчина помогает не только компании выйти из трудных времен, но и руководительнице, которая даже не думала о том, что он сможет ее так поддержать.

Фрагмент из комедийного фильма "Стажер". Фото: скриншот с YouTube

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