Самые лучшие мотивационные фильмы, возвращающие жажду к жизни — что посмотреть

Они вернут вам желание жить — самые лучшие мотивационные фильмы
Подборка самых лучших фильмов, которые мотивируют и возвращают желание работать и учиться. Проведите свой досуг после тяжелого рабочего дня с пользой для себя и с приятным отпечатком, который оставят после себя эти три фильма.
Новини.LIVE делится советами для киноманов.
Фильмы, которые возвращают желание жить
Одержимость (2014 год)
Американская музыкальная драма рассказывает нам о студенте, который проводит свое свободное время в самой лучшей консерватории США, мечтая стать известным барабанщиком. Его тренирует профессор, которого все знают, как очень требовательного и жестокого преподавателя.
Герой готов работать "до потери пульса", ведь мечтает стать легендарным музыкантом. Парень еще не знает, что способ преподавания профессора может как уничтожить все его стремления, так и вернуть его жажду к саморазвитию.
Скафандр и бабочка (2007 год)
Биографическая драма описывает жизнь основателя журнала Elle Жана-Доминика Боба, который перенес инсульт и теперь живет совсем другой жизнью. У героя было много планов касательно юбилейного выпуска журнала, но из-за парализования тела он теперь не знает, что ему делать.
Однако, впоследствии мужчина обретает свою силу и начинает работать над собственной автобиографической книгой. С этим ему помогает его помощница, возвращающая ему жажду к жизни.
Стажер (2015 год)
Американский комедийный фильм рассказывает о жизни 70-летнего мужчины, который однажды теряет свою возлюбленную, после чего не хочет быть дома. Однажды герой устраивается на стажировку в модное издание и попадает в молодой коллектив.
Уже вскоре главный герой становится другом не только для сотрудников, но даже для босса. В результате мужчина помогает не только компании выйти из трудных времен, но и руководительнице, которая даже не думала о том, что он сможет ее так поддержать.
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