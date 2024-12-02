Що можна подарувати мамі на Новий рік 2025 — цікаві ідеї для найріднішої людини

Дівчинка, яка дарує подарунок своїй мамі на Новий рік. Фото: Public

Ось-ось до українських осель "завітає" Новий рік 2025, тому саме час подумати про те, що подарувати найріднішим людям. Ми розповідаємо, який подарунок можна зробити своїй мамі на це свято, щоб щаслива посмішка не сходила з її обличчя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Новий рік — це чудовий привід потішити найріднішу людину, особливо в такі важкі для України часи. Однак, до вибору подарунку своїй мамі треба ставитися особливо відповідально, щоб не засмутити її і подякувати за величезну турботу.

Щаслива сім'я біля вігваму. Фото: Pinterest

Перш ніж купувати подарунок, врахуйте те, що любить ваша мама, чим вона захоплюється і скільки їй років. Не забувайте також враховувати свій фінансовий стан, адже зараз є величезний вибір подарунків, на які можна не витрачати багато грошей.

Отже, якщо ви хочете потішити найріднішу людину в новорічну ніч, дізнайтеся, який подарунок їй можна зробити.

Пакування подарунку на Новий рік. Фото: Pexels

Який подарунок можна зробити мамі на Новий рік

Щоб зігріти найріднішу людину в холодні зимові вечори, подаруйте їй те, в чому вона б ходила в морози. Це можуть бути:

Теплий плед

Капці

Піжама

Халат

Шарф

Шапка

Рукавички

Якщо мама любить готувати, можете подарувати їй щось із цього:

Книга з рецептами

Набір рушників на кухню

Посуд

Також гарними ідеями на подарунок мамі можуть бути:

Постільна білизна

Аромасвічка

Квіти в горщику

Повербанк

Мило ручної роботи

Набір чаю або кави

Бюджетні подарунки мамі на Новий рік 2025

Якщо у вас маленький бюджет, чудовими варіантами на подарунок мамі можуть стати:

Сертифікат у СПА або на масаж

Квиток до театру, на концерт або фільм

Сертифікат в інтернет-магазин

Сертифікат на майстер-клас

Парфум

Ювелірні прикраси

Сумка або гаманець

Фітнес-браслет або смарт-годинник

Засоби для догляду за шкірою

Кухонна техніка

Годинник

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