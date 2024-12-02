Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Що подарувати мамі на Новий рік 2025 — найкращі ідеї arrow

Що подарувати мамі на Новий рік 2025 — найкращі ідеї

2 грудня 2024 12:11
Світлана Конюшенко - Редактор
Що можна подарувати мамі на Новий рік 2025 — цікаві ідеї для найріднішої людини
Дівчинка, яка дарує подарунок своїй мамі на Новий рік. Фото: Public
Світлана Конюшенко - Редактор

Ось-ось до українських осель "завітає" Новий рік 2025, тому саме час подумати про те, що подарувати найріднішим людям. Ми розповідаємо, який подарунок можна зробити своїй мамі на це свято, щоб щаслива посмішка не сходила з її обличчя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Новий рік — це чудовий привід потішити найріднішу людину, особливо в такі важкі для України часи. Однак, до вибору подарунку своїй мамі треба ставитися особливо відповідально, щоб не засмутити її і подякувати за величезну турботу.

Семья
Щаслива сім'я біля вігваму. Фото: Pinterest

Перш ніж купувати подарунок, врахуйте те, що любить ваша мама, чим вона захоплюється і скільки їй років. Не забувайте також враховувати свій фінансовий стан, адже зараз є величезний вибір подарунків, на які можна не витрачати багато грошей.

Отже, якщо ви хочете потішити найріднішу людину в новорічну ніч, дізнайтеся, який подарунок їй можна зробити.

Подарок
Пакування подарунку на Новий рік. Фото: Pexels

Який подарунок можна зробити мамі на Новий рік

Щоб зігріти найріднішу людину в холодні зимові вечори, подаруйте їй те, в чому вона б ходила в морози. Це можуть бути:

  • Теплий плед
  • Капці
  • Піжама
  • Халат
  • Шарф
  • Шапка
  • Рукавички

Якщо мама любить готувати, можете подарувати їй щось із цього:

  • Книга з рецептами
  • Набір рушників на кухню
  • Посуд

Також гарними ідеями на подарунок мамі можуть бути:

  • Постільна білизна
  • Аромасвічка 
  • Квіти в горщику
  • Повербанк
  • Мило ручної роботи
  • Набір чаю або кави

Бюджетні подарунки мамі на Новий рік 2025

Якщо у вас маленький бюджет, чудовими варіантами на подарунок мамі можуть стати:

  • Сертифікат у СПА або на масаж
  • Квиток до театру, на концерт або фільм
  • Сертифікат в інтернет-магазин
  • Сертифікат на майстер-клас
  • Парфум
  • Ювелірні прикраси
  • Сумка або гаманець
  • Фітнес-браслет або смарт-годинник
  • Засоби для догляду за шкірою
  • Кухонна техніка
  • Годинник

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати своєму сину на Новий рік 2025. 

Раніше ми розповідали про те, що подарувати своїй доньці на Новий рік 2025. 

Також ми повідомляли про те, який подарунок можна зробити своєму коханому на Новий рік 2025. 

свята подарунки Новий рік поради Новий рік 2025 мама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:30 ТЦК не відповідає на лист-запит — як діяти та куди звертатися

12:29 Телефонний жарт ціною життя — мешканцю Одещини загрожує тюрма

12:24 Деяким українцям треба сплачувати військовий збір двічі – деталі

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

12:04 Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму — деталі

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

11:59 У частини одеситів світло відключать не за графіком — адреси

11:45 У Грузії під час протестів силовики затримали політика — відео

11:36 Одеський бізнесмен втратив раритетний ЗІЛ і землю — деталі

11:32 Як отримати лікарняний без візиту до лікаря — інструкція

11:21 Програми лояльності від Укрзалізниці — які знижки мають пасажири

12:30 ТЦК не відповідає на лист-запит — як діяти та куди звертатися

12:29 Телефонний жарт ціною життя — мешканцю Одещини загрожує тюрма

12:24 Деяким українцям треба сплачувати військовий збір двічі – деталі

12:04 Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму — деталі

11:59 У частини одеситів світло відключать не за графіком — адреси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

11:45 У Грузії під час протестів силовики затримали політика — відео

11:36 Одеський бізнесмен втратив раритетний ЗІЛ і землю — деталі

11:32 Як отримати лікарняний без візиту до лікаря — інструкція

11:21 Програми лояльності від Укрзалізниці — які знижки мають пасажири

11:19 Низька сонячна активність — що чекати від магнітних бур сьогодні

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету