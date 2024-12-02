Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Что подарить маме на Новый год 2025 — самые лучшие идеи arrow

Что подарить маме на Новый год 2025 — самые лучшие идеи

2 декабря 2024 12:11
Светлана Конюшенко - Редактор
Что можно подарить маме на Новый год 2025 — интересные идеи для самого родного человека
Девочка, которая дарит подарок своей маме на Новый год. Фото: Public
Светлана Конюшенко - Редактор

Вот-вот в украинские дома "пожалует" Новый год 2025, поэтому самое время подумать о том, что подарить самым родным людям. Мы рассказываем, какой подарок можно сделать своей маме на этот праздник, чтобы счастливая улыбка не сходила с ее лица.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Новый год — это прекрасный повод порадовать самого родного человека, особенно в столь трудные для Украины времена. Однако, к выбору подарка своей маме нужно относиться особенно ответственно, чтобы не огорчить ее и поблагодарить за огромную заботу.

Семья
Счастливая семья возле вигвама. Фото: Pinterest

Прежде, чем покупать подарок, учтите то, что любит ваша мама, чем она увлекается и сколько ей лет. Не забывайте также учитывать свое финансовое состояние, ведь сейчас огромный выбор подарков, на которые можно не тратить много денег.

Итак, если вы хотите порадовать самого родного человека в новогоднюю ночь, узнайте, какой подарок ему можно сделать.

Подарок
Упаковка подарка на Новый год. Фото: Pexels

Какой подарок можно сделать маме на Новый год

Чтобы согреть самого родного человека в холодные зимние вечера, подарите ему то, в чем он бы ходил в морозы. Это могут быть:

  • Теплый плед
  • Тапки
  • Пижама
  • Халат
  • Шарф
  • Шапка
  • Перчатки

Если мама любит готовить, можете подарить ей что-нибудь из этого:

  • Книга с рецептами
  • Набор полотенец на кухню
  • Посуда

Также хорошими идеями на подарок маме могут быть:

  • Постельное белье
  • Аромасвеча
  • Цветы в горшке
  • Павербанк
  • Мыло ручной работы
  • Набор чая или кофе

Бюджетные подарки маме на Новый год 2025

Если у вас маленький бюджет, отличными вариантами на подарок маме могут стать:

  • Сертификат в СПА или на массаж
  • Билет в театр, на концерт или фильм
  • Сертификат в интернет-магазин
  • Сертификат на мастер-класс
  • Духи
  • Ювелирные украшения
  • Сумка или кошелек
  • Фитнес-браслет или смарт-часы
  • Средства по уходу за кожей
  • Кухонная техника
  • Часы

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своему сыну на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, что подарить своей дочери на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, какой подарок можно сделать своему любимому на Новый год 2025.

праздники подарки Новый год советы Новый год 2025 мама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:13 Украинцам доступны выплаты от ОНН — какие критерии

13:10 Маск подал судебный иск против Microsoft и OpenAI — причина

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

12:59 Одесская мэрия передает землю семье скандального депутата

12:56 Как оформить єПідтримку в Дії и получить 1000 грн — инструкция

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

12:53 Диденко спрогнозировала, как изменится погода в Украине завтра

12:52 В Киеве Зеленский и Шольц почтили память павших — фото

12:30 ТЦК не отвечает на письмо-запрос — что делать и куда обратиться

12:29 Телефонная шутка ценой жизни — жителю Одесчины грозит тюрьма

12:24 Некоторым украинцам нужно платить военный сбор дважды — детали

13:13 Украинцам доступны выплаты от ОНН — какие критерии

13:10 Маск подал судебный иск против Microsoft и OpenAI — причина

12:59 Одесская мэрия передает землю семье скандального депутата

12:56 Как оформить єПідтримку в Дії и получить 1000 грн — инструкция

12:53 Диденко спрогнозировала, как изменится погода в Украине завтра

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

12:52 В Киеве Зеленский и Шольц почтили память павших — фото

12:30 ТЦК не отвечает на письмо-запрос — что делать и куда обратиться

12:29 Телефонная шутка ценой жизни — жителю Одесчины грозит тюрьма

12:24 Некоторым украинцам нужно платить военный сбор дважды — детали

12:04 Отключение света в Украине будет продолжаться всю зиму — детали

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету