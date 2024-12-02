Что можно подарить маме на Новый год 2025 — интересные идеи для самого родного человека

Девочка, которая дарит подарок своей маме на Новый год. Фото: Public

Вот-вот в украинские дома "пожалует" Новый год 2025, поэтому самое время подумать о том, что подарить самым родным людям. Мы рассказываем, какой подарок можно сделать своей маме на этот праздник, чтобы счастливая улыбка не сходила с ее лица.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Новый год — это прекрасный повод порадовать самого родного человека, особенно в столь трудные для Украины времена. Однако, к выбору подарка своей маме нужно относиться особенно ответственно, чтобы не огорчить ее и поблагодарить за огромную заботу.

Счастливая семья возле вигвама. Фото: Pinterest

Прежде, чем покупать подарок, учтите то, что любит ваша мама, чем она увлекается и сколько ей лет. Не забывайте также учитывать свое финансовое состояние, ведь сейчас огромный выбор подарков, на которые можно не тратить много денег.

Итак, если вы хотите порадовать самого родного человека в новогоднюю ночь, узнайте, какой подарок ему можно сделать.

Упаковка подарка на Новый год. Фото: Pexels

Какой подарок можно сделать маме на Новый год

Чтобы согреть самого родного человека в холодные зимние вечера, подарите ему то, в чем он бы ходил в морозы. Это могут быть:

Теплый плед

Тапки

Пижама

Халат

Шарф

Шапка

Перчатки

Если мама любит готовить, можете подарить ей что-нибудь из этого:

Книга с рецептами

Набор полотенец на кухню

Посуда

Также хорошими идеями на подарок маме могут быть:

Постельное белье

Аромасвеча

Цветы в горшке

Павербанк

Мыло ручной работы

Набор чая или кофе

Бюджетные подарки маме на Новый год 2025

Если у вас маленький бюджет, отличными вариантами на подарок маме могут стать:

Сертификат в СПА или на массаж

Билет в театр, на концерт или фильм

Сертификат в интернет-магазин

Сертификат на мастер-класс

Духи

Ювелирные украшения

Сумка или кошелек

Фитнес-браслет или смарт-часы

Средства по уходу за кожей

Кухонная техника

Часы

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своему сыну на Новый год 2025.

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