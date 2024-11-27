Що подарувати доньці на Новий рік 2025 — найкращі ідеї

Чоловік з жінкою, які дарують доньці подарунок на Новий рік. Фото: Freepik

До Нового року залишилося зовсім небагато, тому настав час подумати про те, які подарунки придбати своїм найдорожчим. Цього разу ми розповімо, що можна подарувати доньці на це свято, щоб щаслива посмішка не сходила з її чарівного обличчя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Вибрати подарунок для дівчинки на Новий рік — це завжди справжнє випробування, причому, незалежно від її віку і захоплень. Це може бути як доросла дівчина, яка вже сама здатна тішити своїх батьків, так і трирічна принцеса, яка ще грається ляльками або любить, наприклад, малювати.

Дід Мороз з дівчатами на Новий рік. Фото: Pinterest

Якщо у вас є донька і ви ламаєте голову над тим, що ж їй можна подарувати на Новий рік, ми ділимося цінними порадами. Дізнайтеся, який подарунок можна зробити дівчині на це свято, щоб вона стрибала від щастя і в неї "горіли" очі.

Найкращі ідеї для подарунку доньці на Новий рік

Якщо ваша донька ходить до школи або на якийсь творчий гурток, можете подарувати їй модну сумочку або рюкзак, куди вміститься багато її речей. Якщо дівчина любить створювати щось своїми руками, на подарунок підійдуть набори для творчості, наприклад:

Набори для ліплення

Набори для малювання

Набори для вишивки

Набори для створення виробів з бісеру

Якщо донька — справжня принцеса, яка любить фарбуватися косметикою або одягати на себе якісь браслети, ланцюжки тощо, тоді придбайте їй іграшкові прикраси або косметички. Якщо дівчинка грається зі своїми іграшками в якісь професії, можете подарувати їй набори для гри, наприклад, в перукаря, продавця або лікаря.

Щаслива дівчинка з подарунком на Новий рік. Фото: PhotoDune

А якщо у вас вдома купа різних ляльок і ваша донька грається ними, можете придбати їй якийсь будиночок і меблі для них.

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