Як правильно писати — з Новим роком чи з новим роком

Молода дівчина, яка сидить з ноутбуком біля новорічної ялинки. Фото: Freepik

Дуже часто можна зустріти людину, яка не знає, як правильно писати — новий рік чи Новий рік. Якщо ви входите до числа таких людей і також не знаєте, з маленької чи великої літери писати друге слово в цьому словосполученні, тоді ділимося цінними порадами.

Новини.LIVE розповідає, як правильно писати це словосполучення.

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Щоразу з наближенням кінця календарного року люди починають вітати одне одного з новорічними святами. У листуваннях деякі часто припускаються помилки, коли пишуть привітання з маленької або великої літери, залежно від контексту.

Тож, дізнайтеся, як, згідно з правилами української мови, правильно писати — "з Новим роком" чи "з новим роком".

Молода дівчина, яка пише повідомлення в телефоні на Новий рік. Фото: Vanidades

Як правильно писати — новий рік чи Новий рік

Насправді і той, й інший варіант є правильним, але все залежить від того, в якому контексті застосовані ці слова. Дивлячись на те, що ви маєте на увазі, коли пишете ці слова іншій людині, і можна зрозуміти, як правильно писати.

Якщо ви маєте на увазі свято з 31 грудня на 1 січня, тоді перше слово пишеться з великої літери, а друге — з маленької. Тобто в такому випадку правильно "Новий рік". Однак, якщо йдеться про календарний рік, тобто 365 днів, тоді пишіть обидва слова з маленької літери. Тобто в такому випадку "новий рік".

Привітання з Новим роком. Фото ілюстративне: Pinterest

Як правильно ставити наголос — з НОвим роком чи з НовИм роком

Запам’ятайте, що коли ви говорите людині "з Новим роком", то не можна ставити наголос на літері "о". Під час привітання треба виділяти саме букву "и", тобто, говорити "з новИм роком".

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