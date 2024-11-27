Как правильно писать — с Новым годом или с новым годом

Молодая девушка, сидящая с ноутбуком возле новогодней елки. Фото: Freepik

Очень часто можно встретить человека, который не знает, как правильно писать — новый год или Новый год. Если вы входите в число таких людей и тоже не знаете, с маленькой или большой буквы писать первое слово в этом словосочетании, тогда делимся ценными советами.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно писать это словосочетание.

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Каждый раз с приближением конца календарного года люди начинают поздравлять друг друга с новогодними праздниками. В переписках некоторые часто допускают ошибки, когда пишут поздравления с маленькой или большой буквы, в зависимости от контекста.

Итак, узнайте, как, согласно правилам украинского языка, правильно писать — "с Новым годом" или "с новым годом".

Молодая девушка, которая пишет сообщение в телефоне на Новый год. Фото: Vanidades

Как правильно писать — новый год или Новый год

На самом деле, и тот, и другой вариант верный, но в этом случае все зависит от того, в каком контексте расположены эти слова. Глядя на то, что вы имеете в виду, когда пишете эти слова другому человеку, можно понять, как правильно писать.

Если вы имеете в виду праздник с 31 декабря на первое января, тогда первое слово пишется с большой буквы, а второе — с маленькой. То есть, в таком случае правильно "Новый год". Однако, если речь идет о календарном годе, то есть, 365 днях, тогда пишите оба слова с маленькой буквы. То есть, в таком случае "новый год".

Поздравление с Новым годом. Фото иллюстративное: Pinterest

Как правильно ставить ударение — с нОвым годом или с новЫм годом

Запомните, что когда вы говорите человеку "с Новым годом", то нельзя ставить ударение на букве "о". Во время поздравления нужно выделять именно букву "ы", то есть, говорить "с новЫм годом".

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