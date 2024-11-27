Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow З Новим роком или з новим роком — как правильно писать эти слова arrow

З Новим роком или з новим роком — как правильно писать эти слова

27 ноября 2024 07:03
Светлана Зайцева - Редактор
Как правильно писать — с Новым годом или с новым годом
Молодая девушка, сидящая с ноутбуком возле новогодней елки. Фото: Freepik
Светлана Зайцева - Редактор

Очень часто можно встретить человека, который не знает, как правильно писать — новый год или Новый год. Если вы входите в число таких людей и тоже не знаете, с маленькой или большой буквы писать первое слово в этом словосочетании, тогда делимся ценными советами.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно писать это словосочетание.

Читайте также:

Каждый раз с приближением конца календарного года люди начинают поздравлять друг друга с новогодними праздниками. В переписках некоторые часто допускают ошибки, когда пишут поздравления с маленькой или большой буквы, в зависимости от контекста.

Итак, узнайте, как, согласно правилам украинского языка, правильно писать — "с Новым годом" или "с новым годом".

Девушка возле телефона
Молодая девушка, которая пишет сообщение в телефоне на Новый год. Фото: Vanidades

Как правильно писать — новый год или Новый год

На самом деле, и тот, и другой вариант верный, но в этом случае все зависит от того, в каком контексте расположены эти слова. Глядя на то, что вы имеете в виду, когда пишете эти слова другому человеку, можно понять, как правильно писать.

Если вы имеете в виду праздник с 31 декабря на первое января, тогда первое слово пишется с большой буквы, а второе — с маленькой. То есть, в таком случае правильно "Новый год". Однако, если речь идет о календарном годе, то есть, 365 днях, тогда пишите оба слова с маленькой буквы. То есть, в таком случае "новый год".

Открытка
Поздравление с Новым годом. Фото иллюстративное: Pinterest

Как правильно ставить ударение — с нОвым годом или с новЫм годом

Запомните, что когда вы говорите человеку "с Новым годом", то нельзя ставить ударение на букве "о". Во время поздравления нужно выделять именно букву "ы", то есть, говорить "с новЫм годом".

Напомним, мы писали о том, что можно подарить любимому мужчине на Рождество и Новый год.

Раньше мы рассказывали о том, в каких цветах необходимо украсить стол на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, в каких цветах категорически нельзя праздновать Новый год 2025.

праздники правила украинский язык Новый год советы Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК