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Что можно подарить дочери на Новый год 2025 — полезные советы

27 ноября 2024 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Что подарить дочери на Новый год 2025 — самые лучшие идеи
Мужчина с женщиной, которые дарят дочери подарок на Новый год. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

До Нового года осталось совсем немного, поэтому пора подумать о том, какие подарки приобрести своим самым дорогим. На этот раз мы расскажем, что можно подарить дочери на этот праздник, чтобы счастливая улыбка не сходила с ее очаровательного лица.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Выбрать подарок для девочки на Новый год — это всегда настоящее испытание, причем, независимо от ее возраста и увлечений. Это может быть как взрослая девушка, которая уже сама способна радовать своих родителей, так и трехлетняя принцесса, которая еще играет куклами или любит, например, рисовать.

Новый год
Дед Мороз с девочками на Новый год. Фото: Pinterest

Если у вас есть дочь и вы ломаете голову над тем, что ей можно подарить на Новый год, мы делимся ценными советами. Узнайте, какой подарок можно сделать девочке на этот праздник, чтобы она прыгала от счастья и у нее "горели" глаза.

Самые лучшие идеи для подарка дочери на Новый год

Если ваша дочь ходит в школу или на какой-нибудь творческий кружок, можете подарить ей модную сумочку или рюкзак, куда вместится много ее вещей. Если девочка любит создавать что-нибудь своими руками, на подарок подойдут наборы для творчества, например:

  • Наборы для лепки
  • Наборы для рисования
  • Наборы для вышивки
  • Наборы для изготовления изделий из бисера

Если дочь — настоящая принцесса, которая любит краситься косметикой или одевать на себя какие-то браслеты, цепочки и т.д., приобретите ей игрушечные украшения или косметички. Если девочка играет со своими игрушками в какие-то профессии, можете подарить ей наборы для игры, например, в парикмахера, продавца или врача.

Девочка с подарком
Счастливая маленькая девочка с подарком на Новый год. Фото: PhotoDune

А если у вас дома куча разных кукол и ваша дочь играет ими, можете приобрести ей какой-то домик и мебель для них.

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своим детям на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, какой подарок можно сделать своему любимому на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, в каких цветах категорически не стоит встречать Новый год 2025.

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