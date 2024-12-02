Как упаковать подарки на День святого Николая 2024 — видео и креативные идеи

Девушка заворачивает подарки на праздник. Фото: freepik.com

День святого Николая — это время магии, красоты и радости. Чтобы создать праздничное настроение, особенно для детей, необходимо уделить внимание деталям, в частности, красиво завернуть подарки. Ведь оформление — это не только красота, но и проявление внимания к близким. Даже простые элементы могут сделать ваш презент особенным.

Мы предлагаем креативные идеи и простые лайфхаки, которые помогут красиво и оригинально оформить подарки для самых родных на праздник святого Николая.

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Как завернуть подарки — выбираем бумагу, ленты, декор и стиль

1. Выбор упаковки

Чтобы создать элемент сюрприза, следует положить подарок в коробку. Это может быть любая коробка, которая есть у вас в наличие. Положите подарок в несколько коробок, чтобы ребенку было интереснее разворачивать.

А дальше все зависит от вашей креативности. Ведь коробку можно завернуть в подарочную бумагу и украсить.

Самая популярная и актуальная подарочная бумага 2024 года — крафт, то есть обычная коричневая бумага. Она привлекла внимание своей простотой, бюджетностью и экологичностью. А еще она отлично сочетается с натуральными украшениями.

Девушка оформляет подарки. Фото: freepik.com

Вместо бумаги можно использовать ткань или тканевые мешочки (например, лен или старые шарфы). Такой вариант смотрится оригинально и поддерживает идею экологичности.

Подарочные мешочки. Фото: google.com

Подарок завернутый в ткань. Фото: google.com

Дети оценят подарки на святого Николая, упакованные в бумагу с любимыми персонажами или веселыми узорами. Как вариант, сделайте в крафт-бумаге фигурный вырез, а под низ положите цветную бумагу для контраста.

Бумага для подарков. Фото: google.com

Также можно использовать готовые подарочные пакеты. Они сэкономят время и смотрятся аккуратно.

Праздничные пакеты для подарков. Фото: google.com

2. Выбор лент и декора

Используйте ленты из бархата, атласа или бумажные жгуты. Завяжите бант или просто оберните несколько раз, оставив концы свободными. Маленькие колокольчики, шишки или веточки елки станут стильным дополнением подарка на святого Николая.

Оформление подарка на праздник. Фото: istockphoto.com

Чтобы добавить оформлению природной эстетики, используйте сушеные апельсины, палочки корицы, маленькие елочные украшения.

Напишите на упаковке имя получателя или сделайте небольшую подпись с пожеланиями. Прикрепите небольшой конвертик с открыткой или сладостями.

Оформление подарка на праздник. Фото: shutterstock.com

Как быстро упаковать подарок, чтобы было красиво и аккуратно — видеоинструкция

Соберите все, что нужно, чтобы упаковывать подарки: сам презент, упаковочные материалы, декор, коробку и инструменты, включая ножницы, скотч и т.д.

Подготовьте поверхность для работы. Должно быть достаточно места, чтобы развернуть упаковочную бумагу на ровной плоскости, например на деревянном полу или на столе.

Убедитесь, что все хрупкие предметы в коробке надежно упакованы и хорошо закреплены.

Простая видеоинструкция:

Как креативно упаковать подарок на святого Николая — видео

Коробку можно креативно оформить в стиле любимого персонажа. В этом случае это Гринч. Такая упаковка, сделанная своими руками, будет прекрасной альтернативой стандартной упаковке, ведь она выглядит оригинально и придает праздничное настроение. Сделать ее легко, даже если у вас нет времени.

Вам понадобится:

картонная коробка, в которую поместится ваш подарок;

зеленая гофрированная бумага или бумага другого цвета (в зависимости от персонажа);

распечатка с лицом и другими частями тела Гринча (любого другого персонажа) или вы можете нарисовать его самостоятельно;

клей или двусторонний скотч;

декоративные ленты, конфеты или другие праздничные украшения;

сам подарок.

Обклейте коробку зеленой гофрированной бумагой снаружи и внутри. Это легко сделать с помощью клея или двустороннего скотча.

Распечатать изображение Гринча (или нарисуйте его самостоятельно) и приклейте части тела персонажа на коробку, как на фото.

Креативный подарок на праздник. Скриншот с видео на Youtube

Разместите подарок аккуратно, чтобы выглядело красиво. Разместите конфеты на край коробки, как это сделано в примере. Снаружи используйте декоративную ленту.

Детали можете посмотреть на видео:

Ранее мы писали, что подарить ребенку на День Святого Николая в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, что нельзя класть под подушку ребенку на святого Николая.

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