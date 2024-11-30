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Що не можна класти під подушку дитині на Миколая — поради батькам

30 листопада 2024 16:40
Світлана Конюшенко - Редактор
День Святого Миколая 2024 — що категорично не можна класти дитині під подушку
Дитина спить з іграшкою. Фото: shutterstock.com
Світлана Конюшенко - Редактор

День Святого Миколая — це особливе свято, коли діти із нетерпінням чекають на подарунки, які знайдуть під своїми подушками. Для батьків же це відповідальний момент, адже необхідно вибрати подарунок, який буде дійсно бажаний, відповідатиме традиціям свята, а головне — не нестимете загроз. 

Що категорично не можна класти під подушку дитині на День Святого Миколая, розповідаємо далі.

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Подарунки, про які батькам краще забути на свято Миколая

1. Гроші та дорогі речі

Перш за все, свято Миколая асоціюється з проявом турботи, а не матеріальної цінності. Гроші чи дорогі речі, як-от гаджети або коштовності, краще залишити для інших свят, як-от день народження.

2. Іграшки з гострими деталями

Іграшки, які мають гострі кути, крихкі або дрібні деталі краще не класти під подушку, особливо маленьким дітям, оскільки таким "сюрпризом" легко травмуватися або нашкодити собі. Як варіант, подарунок можна сховати в коробку та покласти поряд із ліжком. 

 

Подарунки, про які батькам краще забути на свято Миколая
Подарунок дитині на Миколая. Фото: shutterstock.com

3. Іграшкова зброя

Вона не відповідає ідеї доброти та миру, які символізує це свято. Навіть якщо дитина цікавиться військовою тематикою, на Миколая такі подарунки недоречні. Це свято про добро та мир.

4. Деякі солодощі

Дешеві цукерки з барвниками чи шкідливими добавками можуть нашкодити здоров'ю дитини. Вибираючи смаколики, переконайтеся, що вони безпечні для здоров'я дитини. Також не варто класти під подушку солодощі, які можуть розкришитися або розтанути. 

5. Дорослі речі

Косметика, парфуми чи інші предмети, призначені для дорослих, також не найкращий вибір. Вони не викличуть радості у дитини та не відповідають духу свята. Навіть дитяча косметика може спричинити алергічні реакції або не відповідати вікові дитини.

6. Одяг або взуття

Це практичні речі, які діти рідко оцінюють як подарунок. Якщо не впевнені, що цей одяг дійсно сподобається дитині, краще не ризикувати.

7. Подарунки "на виріст"

Речі, які дитина зможе використовувати через кілька років, позбавляють її радості відразу після отримання.

 

Які подарунки та речі не можна класти дитині під подушку на День Святого Миколая
Подарунок дитині на Миколая. Фото: depositphotos.com

8. Релігійні предмети

Ікони чи обереги більше підходять для дорослих, ніж для дітей. Якщо хочете долучити дитину до християнської релігії, краще подарувати дитячу біблію.

9. Сувеніри

Статуетки, магнітики, брелоки, листівки не мають практичної цінності для дитини та можуть її розчарувати.

10. Подарунки, що натякають на недоліки

Ваги, спортивний інвентар, книги про дієту, гелі від прищів можуть образити дитину чи сформувати комплекси. Краще не робити такі подарунки, якщо дитина сама не говорила, що бажає їх отримати. 

Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на День Святого Миколая 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку.

Також пропонуємо дізнатися, що подарувати на Новий рік 2025 дитині.

діти подарунки поради батьки День Святого Миколая свято

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