День Святого Николая 2024 — что категорически нельзя класть ребенку под подушку

Ребенок спит с игрушкой. Фото: shutterstock.com

День Святого Николая — это особый праздник, когда дети с нетерпением ждут подарков, которые найдут под своими подушками. Для родителей же это ответственный момент, ведь необходимо выбрать подарок, который будет действительно желателен, будет соответствовать традициям праздника, а главное — не нести угроз.

Что категорически нельзя класть под подушку ребенку в День Святого Николая, рассказываем далее.

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Подарки, о которых родителям лучше забыть на праздник Николая

1. Деньги и дорогие вещи

Прежде всего, праздник Николая ассоциируется с проявлением заботы, а не материальной ценностью. Деньги или дорогие вещи, например гаджеты или драгоценности, лучше оставить для других праздников, таких как день рождение.

2. Игрушки с острыми деталями

Игрушки, имеющие острые углы, хрупкие или мелкие детали, лучше не класть под подушку, особенно маленьким детям, поскольку таким "сюрпризом" легко травмироваться или навредить себе. Как вариант подарок можно спрятать в коробку и положить рядом с кроватью.

Подарок ребенку на Николая. Фото: shutterstock.com

3. Игрушечное оружие

Оно не соответствует идее доброты и мира, которые символизируют этот праздник. Даже если ребенок интересуется военной тематикой, на Николая такие подарки неуместны. Это праздник о добре и мире.

4. Некоторые сладости

Дешевые конфеты с красителями или вредными добавками могут навредить здоровью ребенка. Выбирая вкусности, убедитесь, что они безопасны для здоровья ребенка. Также не стоит класть под подушку сладости, которые могут раскрошиться или растаять.

5. Взрослые вещи

Косметика, парфюмерия или другие предметы, предназначенные для взрослых, также не лучший выбор. Они не вызовут радости у ребенка и не отвечают духу праздника. Даже детская косметика может вызывать аллергические реакции или не соответствовать возрасту ребенка.

6. Одежда или обувь

Это практичные вещи, которые дети редко оценивают как подарок. Если не уверены, что эта одежда действительно понравится ребенку, лучше не рисковать.

7. Подарки "на вырост"

Вещи, которые ребенок сможет использовать через несколько лет, лишают его радости сразу после получения.

Подарок ребенку на Николая. Фото: depositphotos.com

8. Религиозные предметы

Иконы или обереги больше подходят для взрослых, чем для детей. Если вы хотите приобщить ребенка к христианской религии, лучше подарить детскую библию.

9. Сувениры

Статуэтки, магнитики, брелоки, открытки не имеют практической ценности для ребенка и могут его разочаровать.

10. Подарки, намекающие на недостатки

Весы, спортивный инвентарь, книги о диете, гели от прыщей могут оскорбить ребенка или сформировать комплексы. Лучше не делать такие подарки, если ребенок сам не говорил, что желает получить их.

Ранее мы рассказывали, что подарить ребенку на День Святого Николая в 2024 году.

Напомним, мы писали, почему Святой Николай кладет подарки под подушку.

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