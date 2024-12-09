Новый год 2025 — как украсить дом и двор, чтобы было красиво и недорого

Как украсить дом и двор на Новый год 2025 — бюджетные идеи
Новый год — время волшебной атмосферы и праздничного настроения. А чтобы создать вокруг себя настоящую сказку, стоит украсить дом, крыльцо и двор. Это можно сделать не тратя много денег и времени. Простой декор своими руками, гирлянды, натуральные материалы и немного фантазии сделают период зимних праздников поистине ярким и незабываемым.
Новини.LIVE собрали лучшие бюджетные идеи для украшения дома, крыльца и двора. Узнайте, как с помощью подручных средств создать новогоднее настроение, добавить свет и тепла.
Бюджетные и красивые идеи новогоднего декора для частных и загородных домов
1. Как украсить дверь и вход
Чтобы украсить дверные ручки, можете использовать подвесные колокольчики, маленькие игрушки или ленты.
Оберните двери и перила светодиодной гирляндой. Для удобства выбирайте модели на батарейках. Используйте веточки сосны. Нанесите искусственный снег для создания зимнего антуража.
Создайте новогодний венок на двери из веток ели или сосны. Чтобы добавить к нему яркости и праздничности, используйте:
- ленты;
- новогодние игрушки;
- шишки;
- сушеный апельсин;
- палочки корицы;
- орехи и т.д.
Можно обмотать венок мини-гирляндой на батарейках.
2. Как украсить окна на Новый 2025 год
В доме можно украсить шторы. Используйте светящиеся гирлянды-занавеси. Стекло лучше также украшать изнутри. Можно вырезать разнокалиберные снежинки и прикрепить их к стеклу крахмальным клеем или двусторонним скотчем.
Можно купить готовые недорогие наклейки, которые есть не только в форме снежинок, но и животных, елки и т.д.
Также можно создать рисунки на окнах. Если искусственный снег слишком дорог, можно вместо него использовать обычную зубную пасту.
Ищите простые рисунки в интернете, это могут быть снеговики, зимние пейзажи с хижинами и деревьями, новогодние игрушки, снежинки и т.д.
Как еще можно украсить окна на Новый 2025 год, узнайте по ссылке.
3. Идеи новогоднего декора для крыльца и лестницы
Оберните перила лестницы еловыми ветвями, украсьте шишками, лентами и маленькими игрушками или мини-фонариками.
Украсьте старые деревянные сани или коньки гирляндами и разместите их у входа. Можно так же украсить пустые цветочные горшки, деревянные ящики и т.д. Создайте из старых коробок "подарки", украсив их праздничной бумагой или тканью, цветными лентами.
4. Как украсить двор на Новый год
Фонари на солнечных батареях — это идеальный вариант для декорирования двора. В интернете можно выбрать на любой вкус и по любой ценовой категории.
Их самый большой плюс в том, что они не нуждаются в электричестве, заряжаются от солнечного света и способны работать всю ночь. Такая вещь станет полезной при отключениях электроэнергии.
Расставьте фонари вдоль дорожек, вокруг клумб или у крыльца. Подвесные фонари на солнечных батареях можно закрепить на ветках деревьев для создания новогодней сказочной атмосферы.
5. Как украсить ограждение к Новогодним праздникам
Закрепите гирлянды из новогодних игрушек, шишек, венков, веточек сосны с лентами. Для дополнительного эффекта используйте световые гирлянды.
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