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Как украсить дом и двор на Новый год 2025 — бюджетные идеи

9 декабря 2024 22:54
Светлана Конюшенко - Редактор
Новый год 2025 — как украсить дом и двор, чтобы было красиво и недорого
Девушка украшает двор на Новый год. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Новый год — время волшебной атмосферы и праздничного настроения. А чтобы создать вокруг себя настоящую сказку, стоит украсить дом, крыльцо и двор. Это можно сделать не тратя много денег и времени. Простой декор своими руками, гирлянды, натуральные материалы и немного фантазии сделают период зимних праздников поистине ярким и незабываемым.

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Новини.LIVE собрали лучшие бюджетные идеи для украшения дома, крыльца и двора. Узнайте, как с помощью подручных средств создать новогоднее настроение, добавить свет и тепла.

Бюджетные и красивые идеи новогоднего декора для частных и загородных домов

1. Как украсить дверь и вход

Чтобы украсить дверные ручки, можете использовать подвесные колокольчики, маленькие игрушки или ленты.

Оберните двери и перила светодиодной гирляндой. Для удобства выбирайте модели на батарейках. Используйте веточки сосны. Нанесите искусственный снег для создания зимнего антуража.

 

Как украсить двери и вход: новогодний декор
Декор входной двери на Новый год. Коллаж: Новини.LIVE

Создайте новогодний венок на двери из веток ели или сосны. Чтобы добавить к нему яркости и праздничности, используйте:

  • ленты;
  • новогодние игрушки;
  • шишки;
  • сушеный апельсин;
  • палочки корицы;
  • орехи и т.д.

Можно обмотать венок мини-гирляндой на батарейках.

 

Бюджетные и красивые идеи новогоднего декора для частных и загородных домов
Новогодний венок на двери. Фото: pexels.com
Как украсить двери и вход на Новый 2025 год
Новогодний декор своими руками. Фото: google.com

 

 

2. Как украсить окна на Новый 2025 год

В доме можно украсить шторы. Используйте светящиеся гирлянды-занавеси. Стекло лучше также украшать изнутри. Можно вырезать разнокалиберные снежинки и прикрепить их к стеклу крахмальным клеем или двусторонним скотчем.

Можно купить готовые недорогие наклейки, которые есть не только в форме снежинок, но и животных, елки и т.д.

 

Как украсить окна на Новый 2025 год
Украшенные на Новый год окна. Коллаж: Новини.LIVE

Также можно создать рисунки на окнах. Если искусственный снег слишком дорог, можно вместо него использовать обычную зубную пасту.

Ищите простые рисунки в интернете, это могут быть снеговики, зимние пейзажи с хижинами и деревьями, новогодние игрушки, снежинки и т.д.

 

Как еще можно украсить окна на Новый 2025 год, узнайте по ссылке.

3. Идеи новогоднего декора для крыльца и лестницы

Оберните перила лестницы еловыми ветвями, украсьте шишками, лентами и маленькими игрушками или мини-фонариками.

Украсьте старые деревянные сани или коньки гирляндами и разместите их у входа. Можно так же украсить пустые цветочные горшки, деревянные ящики и т.д. Создайте из старых коробок "подарки", украсив их праздничной бумагой или тканью, цветными лентами.

 

Идеи новогоднего декора для крыльца и лестницы
Новогодний декор для дома. Фото: google.com
Как украсить крыльцо на Новый 2025 год
Новогодний декор на крыльце. Коллаж: Новини.LIVE
Идеи новогоднего декора для крыльца и лестницы
Новогодний декор для дома. Фото: google.com

4. Как украсить двор на Новый год

Фонари на солнечных батареях — это идеальный вариант для декорирования двора. В интернете можно выбрать на любой вкус и по любой ценовой категории.

Их самый большой плюс в том, что они не нуждаются в электричестве, заряжаются от солнечного света и способны работать всю ночь. Такая вещь станет полезной при отключениях электроэнергии.

Расставьте фонари вдоль дорожек, вокруг клумб или у крыльца. Подвесные фонари на солнечных батареях можно закрепить на ветках деревьев для создания новогодней сказочной атмосферы.

 

Как украсить двор на Новый год
Фонари на солнечных батареях. Фото: google.com

5. Как украсить ограждение к Новогодним праздникам

Закрепите гирлянды из новогодних игрушек, шишек, венков, веточек сосны с лентами. Для дополнительного эффекта используйте световые гирлянды.

 

Как украсить ограждение к новогодним праздникам
Новогодний декор для ограждения. Фото: google.com
Как украсить ограждение к новогодним праздникам
Новогодний декор для ограждения. Фото: google.com
Как украсить ограждение к Новому году
Новогодний декор для ограждения. Фото: google.com

Ранее мы писали, как украшать дом к Новому году за фэншуем, чтобы привлечь удачу.

Напомним, мы рассказывали, как создать новогодние игрушки из природных материалов за копейки.

Также предлагаем узнать, как правильно сформулировать и загадать желания на Новый 2025 год.

декорации советы дом украшения Новый год 2025

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