Як прикрасити вікна на Новий рік 2025, як у TikTok — найцікавіші ідеї

Людина, яка прикрашає вікно на Новий рік і Різдво. Фото: скриншот з TikTok

Наближаються новорічні та різдвяні свята, тому саме час починати прикрашати свою оселю, зокрема, й вікна. В мережі показали, як можна красиво "нарядити" вікна вдома на Новий рік і Різдво, щоб створити святкову атмосферу в будинку або квартирі.

Найкращими ідеями прикрашання вікон на Новий рік і Різдво поділилися на каналі "ZolliCandy" в TikTok.

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На жаль, в українців зараз дуже мало приводів для радості, тому деякі намагаються покращити собі настрій і створити святкову атмосферу. З наближенням Нового року і Різдва багато людей замислюються над тим, як можна прикрасити свій будинок.

Причому, прикрашати можна не тільки ялинку, стіл і, наприклад, камін, а й вікна. В мережі поділилися цікавими та унікальними ідеями, які допоможуть вам прикрасити вікна до різдвяних і новорічних свят.

Найкращі ідеї прикрашання вікон до Нового року і Різдва

Щоб прикрасити свої вікна на свята, вам потрібно взяти прості речі, які коштують дуже дешево. Тож, вам знадобляться:

Трафарети

Спрей білого кольору зі штучним снігом

Підручні речі

Щоб створити гарний візерунок, можете взяти звичайну іграшку на ялинку в формі сніжинки, прикласти до вікна і обприскати спреєм, щоб зробити свого роду такий відбиток на вікні.

Оригінальний метод створити малюнок на вікні на Новий рік і Різдво. Фото: скриншот з TikTok

Можете також скористатися вирізаною сніжинкою і написати слова привітання або ж двома дзвіночками.

Оригінальний малюнок на вікні до новорічних свят. Фото: скриншот з TikTok

Ще чудовою ідеєю буде малювання шкарпеток або гілки з ялинки, які також будуть прикрашати ваше вікно.

Зображення шкарпеток і багаття на вікні. Фото: скриншот з TikTok

Ілюстрація гілок і сніжинок на вікні. Фото: скриншот з TikTok

Якщо ви хочете бути більш оригінальними, візьміть звичайний келих для шампанського в руку, прикладіть її до вікна і обприскайте штучним снігом. Так можна зробити по всьому периметру вікна декілька разів. Такі малюнки точно викличуть заздрість і захоплення у ваших гостей.

Зображення рук з келихами на вікні. Фото: скриншот з TikTok

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