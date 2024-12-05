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Новий рік 2025 — як прикрасити вікна, щоб здивувати гостей, відео

5 грудня 2024 15:17
Світлана Конюшенко - Редактор
Як прикрасити вікна на Новий рік 2025, як у TikTok — найцікавіші ідеї
Людина, яка прикрашає вікно на Новий рік і Різдво. Фото: скриншот з TikTok
Світлана Конюшенко - Редактор

Наближаються новорічні та різдвяні свята, тому саме час починати прикрашати свою оселю, зокрема, й вікна. В мережі показали, як можна красиво "нарядити" вікна вдома на Новий рік і Різдво, щоб створити святкову атмосферу в будинку або квартирі.

Найкращими ідеями прикрашання вікон на Новий рік і Різдво поділилися на каналі "ZolliCandy" в TikTok.

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На жаль, в українців зараз дуже мало приводів для радості, тому деякі намагаються покращити собі настрій і створити святкову атмосферу. З наближенням Нового року і Різдва багато людей замислюються над тим, як можна прикрасити свій будинок.

Причому, прикрашати можна не тільки ялинку, стіл і, наприклад, камін, а й вікна. В мережі поділилися цікавими та унікальними ідеями, які допоможуть вам прикрасити вікна до різдвяних і новорічних свят.

Найкращі ідеї прикрашання вікон до Нового року і Різдва

Щоб прикрасити свої вікна на свята, вам потрібно взяти прості речі, які коштують дуже дешево. Тож, вам знадобляться:

  • Трафарети
  • Спрей білого кольору зі штучним снігом
  • Підручні речі

Щоб створити гарний візерунок, можете взяти звичайну іграшку на ялинку в формі сніжинки, прикласти до вікна і обприскати спреєм, щоб зробити свого роду такий відбиток на вікні.

Украшение окна
Оригінальний метод створити малюнок на вікні на Новий рік і Різдво. Фото: скриншот з TikTok

Можете також скористатися вирізаною сніжинкою і написати слова привітання або ж двома дзвіночками.

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Оригінальний малюнок на вікні до новорічних свят. Фото: скриншот з TikTok

Ще чудовою ідеєю буде малювання шкарпеток або гілки з ялинки, які також будуть прикрашати ваше вікно.

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Зображення шкарпеток і багаття на вікні. Фото: скриншот з TikTok
Рисунок на окне
Ілюстрація гілок і сніжинок на вікні. Фото: скриншот з TikTok

Якщо ви хочете бути більш оригінальними, візьміть звичайний келих для шампанського в руку, прикладіть її до вікна і обприскайте штучним снігом. Так можна зробити по всьому периметру вікна декілька разів. Такі малюнки точно викличуть заздрість і захоплення у ваших гостей. 

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Зображення рук з келихами на вікні. Фото: скриншот з TikTok

Нагадаємо, ми писали про те, як можна прикрасити свою оселю до Нового року 2025 за феншуєм. 

Раніше ми розповідали про те, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025, щоб залучити удачу. 

Також ми повідомляли про те, як правильно прикрашати стіл на Новий рік 2025, щоб розбагатіти.

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