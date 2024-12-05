Как украсить окна на Новый год 2025, как в TikTok — самые интересные идеи

Человек, украшающий окно на Новый год и Рождество. Фото: скриншот из TikTok

Приближаются новогодние и рождественские праздники, поэтому самое время начинать украшать свой дом, в частности, и окна. В сети показали, как можно красиво нарядить окна дома на Новый год и Рождество, чтобы создать праздничную атмосферу в доме или квартире.

Самыми лучшими идеями украшения окон на Новый год и Рождество поделились на канале "ZolliCandy" в TikTok.

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К сожалению, у украинцев сейчас очень мало поводов для радости, поэтому некоторые пытаются улучшить настроение и создать праздничную атмосферу. С приближением Нового года и Рождества многие задумываются над тем, как можно украсить свой дом.

Причем, украшать можно не только елку, стол и, например, камин, но и окна. В сети поделились интересными и уникальными идеями, которые помогут вам украсить окна к рождественским и новогодним праздникам.

Самые лучшие идеи украшения окон к Новому году и Рождеству

Чтобы украсить свои окна в праздники, вам нужно взять простые вещи, которые стоят очень дешево. Итак, вам понадобятся:

Трафареты

Белый спрей с искусственным снегом

Подручные вещи

Чтобы создать красивый узор, можете взять обычную игрушку на елку в форме снежинки, приложить к окну и опрыскать спреем, чтобы сделать своего рода такой отпечаток на окне.

Оригинальный метод создать рисунок на окне на Новый год и Рождество. Фото: скриншот из TikTok

Можете также воспользоваться вырезанной снежинкой и написать слова поздравления или двумя колокольчиками.

Оригинальный рисунок на окне к новогодним праздникам. Фото: скриншот из TikTok

Еще замечательной идеей будет рисование носков или ветки с елки, которые также будут украшать ваше окно.

Изображение носков и костер на окне. Фото: скриншот из TikTok

Иллюстрация веток и снежинок на окне. Фото: скриншот из TikTok

Если вы хотите быть более оригинальными, возьмите обычный бокал для шампанского в руку, приложите его к окну и опрыскайте искусственным снегом. Так можно сделать по всему периметру окна несколько раз. Такие рисунки точно вызовут зависть и восхищение у ваших гостей.

Изображение рук с бокалами на окне. Фото: скриншот из TikTok

Напомним, мы писали о том, как можно украсить свой дом к Новому году 2025 по фэншую.

Раньше мы рассказывали о том, как украсить елку на Новый год 2025, чтобы привлечь удачу.

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