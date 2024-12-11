Где поставить елку на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь успех и благополучие

Где ставить и как украшать елку на Новый год 2025 по фэншую
Украинцы начали активно ставить елки дома, ведь приближается самый волшебный праздник года — Новый год, но чтобы не навредить себе, поместить ее лучше в правильном месте. Узнайте, где установить и как украсить праздничное дерево по фэншую, чтобы добиться успеха и благополучия.
Об этом рассказывает SantePlus.
Елка — это самый главный символ новогодних праздников, который люди ставят у себя дома. Но ставить это праздничное дерево нужно в правильном месте, как и украшать, ведь считается, что от этого зависит ваша жизнь. Итак, узнайте, где лучше устанавливать елку и как ее правильно украшать, чтобы принести в свою жизнь удачу и благополучие.
Где стоит установить новогоднюю елку по фэншую
Согласно правилам древней китайской традиции, ставить новогоднюю елку лучше в юго-восточной части дома. Установив дерево в этом месте, вы повышаете свои шансы на успех в финансовом плане, достаток и процветание.
Если вы ставите елку в гостиной, следите за тем, чтобы в ней было много места. Также очень важно следить за тем, чтобы в доме была хорошая циркуляция воздуха. К тому же, следует держать новогоднее дерево подальше от препятствий, чтобы не повредить украшения.
Как украшать елку на Новый год по правилам фэншуя
По правилам фэншуя, на новогоднюю елку обязательно нужно вешать гирлянды, ведь они приносят счастье и удачу в дом. Что касается шаров, то выбирать лучше золотые или серебряные, поскольку считается, что эти цвета являются символом карьеры и стабильности экономической сферы.
Поэтому, чтобы стать успешным человеком, ставьте и украшайте новогоднее дерево согласно правилам древней китайской традиции.
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