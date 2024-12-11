Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Где ставить и как украшать елку на Новый год 2025 по фэншую arrow

Где ставить и как украшать елку на Новый год 2025 по фэншую

11 декабря 2024 11:50
Светлана Конюшенко - Редактор
Где поставить елку на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь успех и благополучие
Женщина, украшающая елку на Новый год вместе с девочкой. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Украинцы начали активно ставить елки дома, ведь приближается самый волшебный праздник года — Новый год, но чтобы не навредить себе, поместить ее лучше в правильном месте. Узнайте, где установить и как украсить праздничное дерево по фэншую, чтобы добиться успеха и благополучия.

Об этом рассказывает SantePlus.

Читайте также:

Елка — это самый главный символ новогодних праздников, который люди ставят у себя дома. Но ставить это праздничное дерево нужно в правильном месте, как и украшать, ведь считается, что от этого зависит ваша жизнь. Итак, узнайте, где лучше устанавливать елку и как ее правильно украшать, чтобы принести в свою жизнь удачу и благополучие.

Елка
Украшенная новогодняя елка с подарками. Фото: Freepik

Где стоит установить новогоднюю елку по фэншую

Согласно правилам древней китайской традиции, ставить новогоднюю елку лучше в юго-восточной части дома. Установив дерево в этом месте, вы повышаете свои шансы на успех в финансовом плане, достаток и процветание.

Если вы ставите елку в гостиной, следите за тем, чтобы в ней было много места. Также очень важно следить за тем, чтобы в доме была хорошая циркуляция воздуха. К тому же, следует держать новогоднее дерево подальше от препятствий, чтобы не повредить украшения.

Женщина с елкой
Женщина, которая тянет елку. Фото: CNET

Как украшать елку на Новый год по правилам фэншуя

По правилам фэншуя, на новогоднюю елку обязательно нужно вешать гирлянды, ведь они приносят счастье и удачу в дом. Что касается шаров, то выбирать лучше золотые или серебряные, поскольку считается, что эти цвета являются символом карьеры и стабильности экономической сферы.

Поэтому, чтобы стать успешным человеком, ставьте и украшайте новогоднее дерево согласно правилам древней китайской традиции.

Украшение елки
Процесс украшения новогодней елки. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своим друзьям на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить новогоднюю елку от кота.

Также мы сообщали о том, как бюджетно украсить свой дом и двор на Новый год.

праздники Новый год новогодняя елка советы фэншуй Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:59 В Одессе аварийное отключение воды — какие прогнозы

11:58 Маркус впервые за 1,5 года записал видео о скандале с Шаламагой

11:50 В Генштабе раскрыли детали удара по нефтебазе в Брянской области

11:30 Спецпенсионеры в Украине — кто смог выйти на пенсию в 45 лет

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:29 Угроза нацбезопасности — одесский нардеп об Умерове

11:13 "Зимова єПідтримка" — как оформить выплаты через банк

11:09 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

11:09 Банки закручивают гайки клиентам — что изменится в феврале 2025

10:59 В Запорожье выросло число погибших — фото спасательной операции

11:59 В Одессе аварийное отключение воды — какие прогнозы

11:58 Маркус впервые за 1,5 года записал видео о скандале с Шаламагой

11:50 В Генштабе раскрыли детали удара по нефтебазе в Брянской области

11:30 Спецпенсионеры в Украине — кто смог выйти на пенсию в 45 лет

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:29 Угроза нацбезопасности — одесский нардеп об Умерове

11:13 "Зимова єПідтримка" — как оформить выплаты через банк

11:09 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

11:09 Банки закручивают гайки клиентам — что изменится в феврале 2025

10:59 В Запорожье выросло число погибших — фото спасательной операции

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника