Где поставить елку на Новый год 2025 по фэншую, чтобы привлечь успех и благополучие

Женщина, украшающая елку на Новый год вместе с девочкой. Фото: Freepik

Украинцы начали активно ставить елки дома, ведь приближается самый волшебный праздник года — Новый год, но чтобы не навредить себе, поместить ее лучше в правильном месте. Узнайте, где установить и как украсить праздничное дерево по фэншую, чтобы добиться успеха и благополучия.

Об этом рассказывает SantePlus.

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Елка — это самый главный символ новогодних праздников, который люди ставят у себя дома. Но ставить это праздничное дерево нужно в правильном месте, как и украшать, ведь считается, что от этого зависит ваша жизнь. Итак, узнайте, где лучше устанавливать елку и как ее правильно украшать, чтобы принести в свою жизнь удачу и благополучие.

Украшенная новогодняя елка с подарками. Фото: Freepik

Где стоит установить новогоднюю елку по фэншую

Согласно правилам древней китайской традиции, ставить новогоднюю елку лучше в юго-восточной части дома. Установив дерево в этом месте, вы повышаете свои шансы на успех в финансовом плане, достаток и процветание.

Если вы ставите елку в гостиной, следите за тем, чтобы в ней было много места. Также очень важно следить за тем, чтобы в доме была хорошая циркуляция воздуха. К тому же, следует держать новогоднее дерево подальше от препятствий, чтобы не повредить украшения.

Женщина, которая тянет елку. Фото: CNET

Как украшать елку на Новый год по правилам фэншуя

По правилам фэншуя, на новогоднюю елку обязательно нужно вешать гирлянды, ведь они приносят счастье и удачу в дом. Что касается шаров, то выбирать лучше золотые или серебряные, поскольку считается, что эти цвета являются символом карьеры и стабильности экономической сферы.

Поэтому, чтобы стать успешным человеком, ставьте и украшайте новогоднее дерево согласно правилам древней китайской традиции.

Процесс украшения новогодней елки. Фото: Freepik

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