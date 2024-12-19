Что должно быть на елке на Новый год 2025, чтобы привлечь удачу — какие игрушки повесить

Женщина с собакой, которая украшает елку на Новый год. Фото: Pexels

Главным символом рождественских и новогодних праздников является елка, но это не просто дерево, это еще и своего рода огромная карта желаний, которой можно воспользоваться ради своего блага. Узнайте, что в обязательном порядке должно быть на елке в этом году, чтобы он был успешным.

Об этом рассказывает нумеролог Екатерина Иваницкая на своей странице в Instagram.

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На Новый год сбываются самые заветные мечты, но главное верить в волшебство этого праздника. Особенно чудесам в новогоднюю ночь верят дети, но некоторые взрослые хотят также это делать. Если вы хотите запрограммировать 2025 год на достаток и удачу, вам стоит кое-что знать.

Семья, украшающая елку. Фото: Pexels

В частности, на елку нужно повесить определенные игрушки, которые защитят дом от зла, принесут успех и достаток, укрепят отношения с любимым человеком, улучшат финансовое положение и даже помогут в учебе. Чтобы это все было в вашей жизни, узнайте, какими игрушками стоит украсить елку на Новый год 2025.

Процесс украшения новогодней елки. Фото: Freepik

Какие игрушки должны быть на елке в Новый год 2025

Колокольчики и ангелочки

Эти новогодние игрушки лучше защищают дом от негативных событий, поэтому, если вы хотите это сделать, обязательно повесьте их на елку в этом году. К тому же, нумеролог отмечает, что колокольчики приносят с собой настоящее счастье и успех.

Парные птицы

Парные птицы, как в том легендарном фильме "Один дома", символизируют крепкую любовь. Если у вас нет второй половинки, то такие новогодние украшения на елке помогут вам ее найти.

Шишки

Шишки на елке, хоть и нетипичные украшения, но они помогут улучшить свое финансовое состояние и достаток в своей семье. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш кошелек больше не был пустым, повесьте шишки в этом году на свою елку.

Подарки

Нумеролог Екатерина Иваницкая также рекомендует развесить подарки на елке. Считается, что такие украшения доставят вам приятные сюрпризы в новом году.

Сова

Символ познания, проницательности и мудрости поможет успешно учиться и сделать новые проекты удачными. Поэтому это украшение также должно быть на вашей новогодней елке в этом году.

Гномик

Повесив гномиков на свою новогоднюю елку, вы можете защитить свой дом от плохих событий.

Напомним, мы писали о том, где ставить и как украшать елку на Новый год 2025 по фэншую.

Раньше мы рассказывали о том, как сделать из старой лампочки красивое новогоднее украшение.

Также мы сообщали о том, в каких оттенках украсить елку на Новый год 2025.