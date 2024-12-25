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Никогда не загадывайте это желание на Новый год, если вам за 50

25 декабря 2024 10:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Что нельзя загадывать на Новый год 2025 после 50 лет, чтобы не навредить себе
Женщина, загадывающая желание у новогодней елки. Фото: Mondo
Светлана Конюшенко - Редактор

В новогоднюю ночь под бой курантов люди обычно загадывают желания, ведь считается, что они точно сбудутся в следующем году. Однако, людям за 50 лет стоит хорошо подумать над своими желаниями на Новый год 2025, ведь существуют такие, которые лучше не загадывать в этом возрасте.

Новини.LIVE делится полезными советами на Новый год.

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Новый год — это один из самых любимых праздников для украинцев, когда случаются настоящие чудеса. Одной из традиций этого праздника считается загадывание желания, но это довольно нелегкое дело, поскольку важно это сделать правильно.

Пустое письмо
Мужчина возле пустого листа на Новый год. Фото: Freepik

Желания, загаданные в новогоднюю ночь, обладают особой силой, но некоторые люди не умеют правильно это делать. К примеру, если вам уже исполнилось 50 лет, вам лучше не загадывать одно желание. Узнайте, что лучше не просить в новогоднюю ночь в этом возрасте, чтобы не навредить своему здоровью.

Что лучше не загадывать в Новый год людям после 50 лет

Одним из самых главных новогодних желаний людей за 50 является желание сбросить лишние килограммы. Однако, эксперты по здоровью предупреждают, что такое желание в Новый год может не только не принести пользы, но и серьезно навредить вашему здоровью.

Специалисты отмечают, что обещание похудеть в новогоднюю ночь — это не то, что следует делать. И хотя сохранение здорового веса хорошо влияет на продолжительность вашего жизненного пути, диеты, на которые садятся люди для достижения желаемой цифры на весах или размера одежды, обычно не считаются стойкими.

Весы
Человек, стоящий на весах. Фото: Closer

Поэтому лучше отказаться от загадывания такого желания в новогоднюю ночь 2025, как сбросить лишний вес, если вам уже исполнилось 50 лет.

Напомним, мы писали о том, чем стоит украсить елку на Новый год 2025 на удачу.

Раньше мы рассказывали о том, как можно красиво завернуть подарки на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, как правильно загадывать желания на Новый год 2025.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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