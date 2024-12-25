Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Вам не будет грустно — как встретить Новый год 2025 дома arrow

Вам не будет грустно — как встретить Новый год 2025 дома

25 декабря 2024 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Как можно весело отпраздновать Новый год 2025 дома — самые лучшие идеи
Счастливые люди за праздничным столом на Новый год. Фото: Allegro
Светлана Конюшенко - Редактор

К сожалению, в условиях полномасштабного вторжения украинцы не могут себе позволить отпраздновать Новый год "на широкую ногу", но дома можно хорошо посидеть. Мы рассказываем, как можно весело отметить самый главный праздник года, сидя дома.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших идей для празднования Нового года дома.

Читайте также:

Как можно нескучно встретить Новый год дома

Подготовка к празднику

Даже в самые тяжелые времена стоит создать праздничное настроение дома, а в условиях постоянных отключений света гирлянды — это идеальный вариант. Однако стоит приобрести именно те, которые работают от повербанка или от батареек.

К тому же разноцветные огоньки помогут вам не сидеть в темноте, когда у вас отключен свет. А если у вас есть дети, украсьте с ними новогоднюю елку и приготовьте красивые подарки.

Гирлянда
Девушка с гирляндой в руке возле новогодней елки. Фото: ORF

Напитки и еда

Праздничный стол — это обязательный символ Нового года, поэтому его нужно украсить, даже если у вас совсем нет настроения. Хорошо подумайте о том, что вы будете готовить на новогодний стол. Если у вас традиционные блюда, приготовьте их вместе с детьми.

Если у вас нет желания стоять на кухне у плиты, закажите еду в ресторане, но делать это лучше заранее, чтобы успеть к празднику. Также вы можете порадовать себя и своих близких вкусными коктейлями и сладкими десертами.

Праздничный стол
Накрытие праздничного стола на Новый год. Фото: Freepik

Новогодние фильмы

Каждый год по телевизору идет немало разных новогодних фильмов и программ, но в условиях войны стоит заранее подумать о том, что можно посмотреть со своей семьей. А также можете просмотреть архивные видео, чтобы вспомнить прекрасные моменты жизни.

Гринч
Кадр из фильма "Гринч — похититель Рождества". Фото: Pinterest

Фотозона

Дома можете создать собственную фотозону, обустроив уголок разными шарами, надписями и т.д. Можете сделать семейные фотографии возле новогодней елки, а затем распечатать их и вклеить в альбом.

Семья
Счастливая семья возле новогодней елки. Фото: Pinterest

Настольные игры

К счастью, сегодня существует много разных вариантов настольных игр, которые украсят ваш праздничный вечер и улучшат настроение.

Настольная игра
Семья, играющая в настольную игру. Фото: Mall

Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, как можно красиво завернуть подарки на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, что можно подарить друзьям на Новый год 2025.

праздники Новый год советы идеи Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

20:11 Экстрасенс удивила, когда варить кутью — кому можно ее готовить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:00 Штрафы и ВВК для ограниченно годных — что говорит закон

19:57 Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно

19:48 Лунин встретился с одним из лучших теннисистов современности

19:31 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

19:24 Кто получает право на жилье после смерти владельца

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

20:11 Экстрасенс удивила, когда варить кутью — кому можно ее готовить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:00 Штрафы и ВВК для ограниченно годных — что говорит закон

19:57 Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно

19:48 Лунин встретился с одним из лучших теннисистов современности

19:31 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

19:24 Кто получает право на жилье после смерти владельца

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине