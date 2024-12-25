Как можно весело отпраздновать Новый год 2025 дома — самые лучшие идеи

Вам не будет грустно — как встретить Новый год 2025 дома
К сожалению, в условиях полномасштабного вторжения украинцы не могут себе позволить отпраздновать Новый год "на широкую ногу", но дома можно хорошо посидеть. Мы рассказываем, как можно весело отметить самый главный праздник года, сидя дома.
Новини.LIVE делится подборкой самых лучших идей для празднования Нового года дома.
Как можно нескучно встретить Новый год дома
Подготовка к празднику
Даже в самые тяжелые времена стоит создать праздничное настроение дома, а в условиях постоянных отключений света гирлянды — это идеальный вариант. Однако стоит приобрести именно те, которые работают от повербанка или от батареек.
К тому же разноцветные огоньки помогут вам не сидеть в темноте, когда у вас отключен свет. А если у вас есть дети, украсьте с ними новогоднюю елку и приготовьте красивые подарки.
Напитки и еда
Праздничный стол — это обязательный символ Нового года, поэтому его нужно украсить, даже если у вас совсем нет настроения. Хорошо подумайте о том, что вы будете готовить на новогодний стол. Если у вас традиционные блюда, приготовьте их вместе с детьми.
Если у вас нет желания стоять на кухне у плиты, закажите еду в ресторане, но делать это лучше заранее, чтобы успеть к празднику. Также вы можете порадовать себя и своих близких вкусными коктейлями и сладкими десертами.
Новогодние фильмы
Каждый год по телевизору идет немало разных новогодних фильмов и программ, но в условиях войны стоит заранее подумать о том, что можно посмотреть со своей семьей. А также можете просмотреть архивные видео, чтобы вспомнить прекрасные моменты жизни.
Фотозона
Дома можете создать собственную фотозону, обустроив уголок разными шарами, надписями и т.д. Можете сделать семейные фотографии возле новогодней елки, а затем распечатать их и вклеить в альбом.
Настольные игры
К счастью, сегодня существует много разных вариантов настольных игр, которые украсят ваш праздничный вечер и улучшат настроение.
Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2025.
Раньше мы рассказывали о том, как можно красиво завернуть подарки на Новый год 2025.
Также мы сообщали о том, что можно подарить друзьям на Новый год 2025.
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