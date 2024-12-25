Как можно весело отпраздновать Новый год 2025 дома — самые лучшие идеи

Счастливые люди за праздничным столом на Новый год. Фото: Allegro

К сожалению, в условиях полномасштабного вторжения украинцы не могут себе позволить отпраздновать Новый год "на широкую ногу", но дома можно хорошо посидеть. Мы рассказываем, как можно весело отметить самый главный праздник года, сидя дома.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших идей для празднования Нового года дома.

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Подготовка к празднику

Даже в самые тяжелые времена стоит создать праздничное настроение дома, а в условиях постоянных отключений света гирлянды — это идеальный вариант. Однако стоит приобрести именно те, которые работают от повербанка или от батареек.

К тому же разноцветные огоньки помогут вам не сидеть в темноте, когда у вас отключен свет. А если у вас есть дети, украсьте с ними новогоднюю елку и приготовьте красивые подарки.

Девушка с гирляндой в руке возле новогодней елки. Фото: ORF

Напитки и еда

Праздничный стол — это обязательный символ Нового года, поэтому его нужно украсить, даже если у вас совсем нет настроения. Хорошо подумайте о том, что вы будете готовить на новогодний стол. Если у вас традиционные блюда, приготовьте их вместе с детьми.

Если у вас нет желания стоять на кухне у плиты, закажите еду в ресторане, но делать это лучше заранее, чтобы успеть к празднику. Также вы можете порадовать себя и своих близких вкусными коктейлями и сладкими десертами.

Накрытие праздничного стола на Новый год. Фото: Freepik

Новогодние фильмы

Каждый год по телевизору идет немало разных новогодних фильмов и программ, но в условиях войны стоит заранее подумать о том, что можно посмотреть со своей семьей. А также можете просмотреть архивные видео, чтобы вспомнить прекрасные моменты жизни.

Кадр из фильма "Гринч — похититель Рождества". Фото: Pinterest

Фотозона

Дома можете создать собственную фотозону, обустроив уголок разными шарами, надписями и т.д. Можете сделать семейные фотографии возле новогодней елки, а затем распечатать их и вклеить в альбом.

Счастливая семья возле новогодней елки. Фото: Pinterest

Настольные игры

К счастью, сегодня существует много разных вариантов настольных игр, которые украсят ваш праздничный вечер и улучшат настроение.

Семья, играющая в настольную игру. Фото: Mall

Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2025.

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