Украинские монеты дорого – что можно продать и заработать

Сотрудники Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Чтобы заработать 1000 грн, достаточно продать украинскую копейку. Ведь за некоторые монеты коллекционеры готовы заплатить гораздо больше их номиналов. Важно разбираться в штаммах и уметь различать ценные изделия от обычных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие монеты нумизматы заплатят 1000 грн.

Читайте также:

25 копеек 1992 года

Речь идет о разновидности 2ГАм, характерной особенностью которой является гурт с мелкой насечкой. Пользователь онлайн-аукциона Violity, зарегистрированный под ником weteran, опубликовал объявление о продаже монеты указанного штамма. Максимальная ставка достигла уровня 1003 грн, но до завершения торгов — 8 января — цена может вырасти.

Копейка имеет несколько признаков, по которым легко определить ценную разновидность:

тонкий средний зуб трезубца;

в гроздьях №4 и 8 нет черенков.

"Есть схожий штамм, он называется ВА, однако у него ягоды с дырочками "баранки". У остальных разновидностей 25 копеек 1992 года в гроздьях №4 и №8 есть черенки. А разновидности 2ГАм и 3ГАм отличаются между собой аверсом. У монеты 2ГАм средний зуб трезубца тонкий, в 3ГАм — толстый", —- отметили специалисты портала "Монеты-ягодки".

25 копеек 1992 года, штамм 2ГАм. Фото: Монеты-ягодки

1 гривна 1995 года

Еще один номинал, который стоит 1000 грн на онлайн-аукционе Violity. Пользователь, зарегистрированный под ником felioz, опубликовал объявление о продаже монеты, за которую устроили заядлые торги. До 5 января 2025 года участники могут повысить ставки, поэтому актуальная цена 1 053 грн способна сильно увеличиться.

1 гривна 1995 года. Фото: скриншот/Violity

В целом 1 гривна 1995 года является оборотной монетой и стоит недорого. Но несколько тысяч гривен удастся заработать, продав нумизматам разновидности 1БАг и 2ААг с гладким гуртом, 2АА1.1 и 2АА1.2 с узким кантом. Также обращайте внимание на наличие трех точек на гурте.

Напомним, на продаже определенных монет украинцы могут заработать тысячи гривен. К примеру, немало дорогих штаммов у номинала 5 копеек разных лет выпуска. Необходимо определить, имеет ли монета характерные особенности, за которыми охотятся коллекционеры.

Также мы писали, что отличным подарком на Новый год станут коллекционные или инвестиционные монеты. Особенно если они изготовлены из золота. Ведь драгоценный металл имеет тенденцию к стабильной стоимости, что позволит сберечь вложения от инфляции. А в перспективе — даже умножить деньги.