Дорогие украинские монеты – сколько стоят номиналы 1 и 2 копейки

Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Если в вашем кошельке завалялись копейки, которыми не пользуетесь, попробуйте найти среди них редкие экземпляры. Украинские монеты удастся дорого продать коллекционерам, если правильно определить ценную разновидность. Обратите внимание на номиналы 1 и 2 копейки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты стоят немалых денег.

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1 копейка 1992 года

Существует много штаммов, но почти все из них стоят не дороже номинала. Зато разновидность 1.11АЕ можно продать на онлайн-аукционе за 4 000 грн и больше. Такие штаммы встречаются не часто, поэтому стоимость способна подняться до 10 000-14 000 грн в зависимости от внешнего вида и состояния копейки. Чтобы отличить 1.11АЕ от других разновидностей, обратите внимание на такие характерные особенности

округлую верхушку правого верхнего листа;

крупные ягоды.

Очень часто ценные экземпляры путают со штаммом 1.11АА, который имеет маленькие ягоды на реверсе. Такие изделия ничего не стоят, поэтому не привлекают внимание нумизматов.

1 копейка 1992 года, штамм 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1992 года

Тираж, который чеканили на Луганском станкостроительном заводе, не выпустили в обращение, поскольку он был пробным. На специализированном портале "Монеты-ягодки" сказано, что работники завода допустили ошибку в эскизах, в результате чего монета получила узкий венок.

"Первые украинские 2 копейки были алюминиевые. В качестве пробы изготовили всего 20-30 шт. таких копеек. По каталогу ИТК-8 разновидность классифицируется как 1ГА", — говорится в описании штамма.

На аверсе монеты изображен трезубец, надпись "Украина" и дата 1992, реверс имеет номинал "2 копейки", а гурт гладкий. Стоимость редкого экземпляра может достигать 30 000 грн, поэтому если найдете в сети Интернет объявление о продаже с более низкой ценой, можете наткнуться на подделку.

2 копейки 1992 года, штамм 1ГА. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, в Украине хотят переименовать копейки на шаги. По утверждению Национального банка, это поможет восстановить историческую справедливость, ведь копейки навязала Москва. Предполагается, что чеканка новых монет может начаться уже в 2025 году.

Также мы писали, что украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая монеты разных номиналов. Коллекционеры готовы отдать немалые суммы, найдя на онлайн-аукционах редкие изделия. Желательно разбираться в штамах, дабы не прогадать с ценой.