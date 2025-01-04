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Какие украинские монеты могут принести тысячи гривен дохода

4 января 2025 06:08
Елизавета Супивская - редактор
Дорогие украинские монеты – сколько стоят номиналы 1 и 2 копейки
Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Если в вашем кошельке завалялись копейки, которыми не пользуетесь, попробуйте найти среди них редкие экземпляры. Украинские монеты удастся дорого продать коллекционерам, если правильно определить ценную разновидность. Обратите внимание на номиналы 1 и 2 копейки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты стоят немалых денег.

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1 копейка 1992 года

Существует много штаммов, но почти все из них стоят не дороже номинала. Зато разновидность 1.11АЕ можно продать на онлайн-аукционе за 4 000 грн и больше. Такие штаммы встречаются не часто, поэтому стоимость способна подняться до 10 000-14 000 грн в зависимости от внешнего вида и состояния копейки. Чтобы отличить 1.11АЕ от других разновидностей, обратите внимание на такие характерные особенности

  • округлую верхушку правого верхнего листа;
  • крупные ягоды.

Очень часто ценные экземпляры путают со штаммом 1.11АА, который имеет маленькие ягоды на реверсе. Такие изделия ничего не стоят, поэтому не привлекают внимание нумизматов.

 

Какие украинские монеты могут принести тысячи гривен дохода - фото 1
1 копейка 1992 года, штамм 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1992 года

Тираж, который чеканили на Луганском станкостроительном заводе, не выпустили в обращение, поскольку он был пробным. На специализированном портале "Монеты-ягодки" сказано, что работники завода допустили ошибку в эскизах, в результате чего монета получила узкий венок.

"Первые украинские 2 копейки были алюминиевые. В качестве пробы изготовили всего 20-30 шт. таких копеек. По каталогу ИТК-8 разновидность классифицируется как 1ГА", — говорится в описании штамма.

На аверсе монеты изображен трезубец, надпись "Украина" и дата 1992, реверс имеет номинал "2 копейки", а гурт гладкий. Стоимость редкого экземпляра может достигать 30 000 грн, поэтому если найдете в сети Интернет объявление о продаже с более низкой ценой, можете наткнуться на подделку.

 

Какие украинские монеты могут принести тысячи гривен дохода - фото 2
2 копейки 1992 года, штамм 1ГА. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, в Украине хотят переименовать копейки на шаги. По утверждению Национального банка, это поможет восстановить историческую справедливость, ведь копейки навязала Москва. Предполагается, что чеканка новых монет может начаться уже в 2025 году.

Также мы писали, что украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая монеты разных номиналов. Коллекционеры готовы отдать немалые суммы, найдя на онлайн-аукционах редкие изделия. Желательно разбираться в штамах, дабы не прогадать с ценой.

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