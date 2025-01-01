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Коштують понад 10 тис. грн — які монети можна дорого продати

1 січня 2025 11:25
Єлизавета Супівська - редактор
Дорогі штами українських монет – які копійки багато коштують
Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Заробити кілька тисяч гривень можна за допомогою звичайних копійок. Деякі українські монети здатні принести власникам хороший дохід, але треба вміти відрізнити цінний екземпляр. Зокрема, номінал 10 копійок 1992 року карбування має чимало різновидів, двоє з яких коштують понад 10 000 грн.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

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Різновид 2.21ВАк

Його важко знайти в обігу, що обумовило високу ціну — від 10 000 до 18 000 грн. Впізнати штам можна за кількома характерними особливостями аверсу та реверсу. Зокрема п'яте і сьоме зерно третього колосу замкнені, а середній зуб тризуба тонкий. Важливо не сплутати з різновидом 2.1, у якого зерна третього колосу розімкнені.

 

Коштують понад 10 тис. грн — які монети можна дорого продати - фото 1
10 копійок 1992 року, штам 2.21ВАк. Фото: Монети-ягідки

"Якщо ви знайшли 10 копійок 1992 року з тонким тризубом, перш за все перевірте, замкнені чи розімкнені зерна. Якщо вони погано прокарбовані і нічого не видно, тоді заміряйте відстань між крайніми остями колосків, вона повинна бути: у штампа 2.1 — 12 мм, у штампа 2.21 — 11,6 мм", — розповіли фахівці.

Необізнані українці легко можуть сплутати рідкісний різновид 2.21ВАк зі звичайними штамами 2.1ВАм або 2.1ВАк. Такі монети коштують не дорожче власного номіналу, тож заробітку власникам не принесуть.

Різновид 1.14ГАм

Ще більш рідкісний штам, який на онлайн-аукціоні Violity за останні 10 років продали максимум 10 разів. Тоді продавець заробив на монеті 13 500 грн. Різновид характеризується такими особливостями аверсу:

  • середній зуб тризуба має потовщення зверху;
  • одиниця дати з хвостиком;
  • верх букв Ї та Н прямий, низ загнутий.

Саме остання ознака дуже важлива, оскільки в багатьох інших різновидів 10 копійок 1992 року виготовлення верх і низ букв загнутий. А штамп 3 має прямі викарбувані букви. Цей нюанс часто призводить до плутанини і помилок при визначенні вартості монети.

 

Коштують понад 10 тис. грн — які монети можна дорого продати - фото 2
10 копійок 1992 року, штам 1.14ГАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, хорошим подарунком на Новий рік є інвестиційні та колекційні монети. Дорогоцінні метали, як золото, втримують вартість на ринку, що збереже вкладення у довгостроковій перспективі. Плюс вони інколи різко дорожчають, тож можуть принести непоганий дохід.

Також ми писали, що українці можуть знайти в гаманці чимало копійок, за які нумізмати заплатять кілька тисяч гривень. Але потрібно розбиратися у штамах і вміти відрізнити цінну монету від звичайної.  

гроші монети доходи колекція колекціонер

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