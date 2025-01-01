Дорогие штаммы украинских монет – какие копейки много стоят

Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Заработать несколько тысяч гривен можно с помощью обычных копеек. Некоторые украинские монеты способны принести владельцам хороший доход, но нужно уметь отличить ценный экземпляр. В частности, номинал 10 копеек 1992 года чеканки имеет немало разновидностей, две из которых стоят более 10 000 грн.

Об этом говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".

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Разновидность 2.21ВАк

Его трудно найти в обращении, что обусловило высокую цену — от 10 000 до 18 000 грн. Узнать штамм можно по нескольким характерным особенностям аверса и реверса. В частности, пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты, а средний зуб трезубца тонкий. Важно не спутать с разновидностью 2.1, у которой зерна третьего колоса разомкнуты.

10 копеек 1992 года, штамм 2.21ВАк. Фото: Монеты-ягодки

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, прежде всего проверьте, заперты или разомкнуты зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 — 12 мм, у штампа 2.21 — 11,6 мм", — рассказали специалисты.

Неосведомленные украинцы легко могут спутать редкую разновидность 2.21ВАк с обычными штаммами 2.1ВАм или 2.1ВАк. Такие монеты стоят не дороже собственного номинала, поэтому заработка владельцам не принесут.

Разновидность 1.14ГАм

Еще более редкий штамм, который на онлайн-аукционе Violity за последние 10 лет продали максимум 10 раз. Тогда продавец заработал на монете 13 500 грн. Разновидность характеризуется такими особенностями аверса:

средний зуб трезубца имеет утолщение сверху;

единица дати с хвостиком;

верх букв Ї и Н прямой, низ загнут.

Именно последний признак очень важен, поскольку у многих других разновидностей 10 копеек 1992 года изготовления верх и низ букв загнуты. А штамп 3 имеет прямые отчеканенные буквы. Этот нюанс часто приводит к путанице и ошибкам при определении стоимости монеты.

10 копеек 1992 года, штамм 1.14ГАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, хорошим подарком на Новый год являются инвестиционные и коллекционные монеты. Драгоценные металлы, как золото, удерживают стоимость на рынке, что сохранит вложения в долгосрочной перспективе. Плюс они иногда резко дорожают, так что могут принести неплохой доход.

Также мы писали, что украинцы могут найти в кошельке немало копеек, за которые нумизматы заплатят несколько тысяч гривен. Но нужно разбираться в штаммах и уметь отличить ценную монету от обычной.