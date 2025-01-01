Дорогие штаммы украинских монет – какие копейки много стоят

Стоят более 10 тыс. грн — какие монеты можно дорого продать
Заработать несколько тысяч гривен можно с помощью обычных копеек. Некоторые украинские монеты способны принести владельцам хороший доход, но нужно уметь отличить ценный экземпляр. В частности, номинал 10 копеек 1992 года чеканки имеет немало разновидностей, две из которых стоят более 10 000 грн.
Об этом говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".
Разновидность 2.21ВАк
Его трудно найти в обращении, что обусловило высокую цену — от 10 000 до 18 000 грн. Узнать штамм можно по нескольким характерным особенностям аверса и реверса. В частности, пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты, а средний зуб трезубца тонкий. Важно не спутать с разновидностью 2.1, у которой зерна третьего колоса разомкнуты.
"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, прежде всего проверьте, заперты или разомкнуты зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 — 12 мм, у штампа 2.21 — 11,6 мм", — рассказали специалисты.
Неосведомленные украинцы легко могут спутать редкую разновидность 2.21ВАк с обычными штаммами 2.1ВАм или 2.1ВАк. Такие монеты стоят не дороже собственного номинала, поэтому заработка владельцам не принесут.
Разновидность 1.14ГАм
Еще более редкий штамм, который на онлайн-аукционе Violity за последние 10 лет продали максимум 10 раз. Тогда продавец заработал на монете 13 500 грн. Разновидность характеризуется такими особенностями аверса:
- средний зуб трезубца имеет утолщение сверху;
- единица дати с хвостиком;
- верх букв Ї и Н прямой, низ загнут.
Именно последний признак очень важен, поскольку у многих других разновидностей 10 копеек 1992 года изготовления верх и низ букв загнуты. А штамп 3 имеет прямые отчеканенные буквы. Этот нюанс часто приводит к путанице и ошибкам при определении стоимости монеты.
Напомним, хорошим подарком на Новый год являются инвестиционные и коллекционные монеты. Драгоценные металлы, как золото, удерживают стоимость на рынке, что сохранит вложения в долгосрочной перспективе. Плюс они иногда резко дорожают, так что могут принести неплохой доход.
Также мы писали, что украинцы могут найти в кошельке немало копеек, за которые нумизматы заплатят несколько тысяч гривен. Но нужно разбираться в штаммах и уметь отличить ценную монету от обычной.
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