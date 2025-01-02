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Шаги замість копійок — коли українці можуть отримати нові монети

2 січня 2025 15:45
Єлизавета Супівська - редактор
Без копійок – коли можуть з’явитися шаги і скільки коштуватимуть
Українські копійки різних номіналів. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Національний банк України хоче вже у 2025 році перейти на карбування шагів, а не копійок. Саме таку назву регулятор запропонував повернути для позначення розмінної частини національної валюти, тобто гривні. Адже копійка — запозичене російське слово, а шаг — історично українська назва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли з обігу можуть зникнути копійки.

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Коли може початися карбування шагів

За словами голови НБУ Андрія Пишного в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна", все залежить від рішення Верховної Ради. Якщо парламентарі підтримають пропозицію регулятора щодо перейменування копійок і проголосують у 2025 році, то карбування розмінних нових монет почнеться майже одразу.

"Ми маємо питому українську назву — шаг. Українська Народна Республіка в 1917 році навіть ухвалила відповідні законодавчі акти, які визначили, що розмінною частиною монети української гривні, яка є національною валютою, є шаг", — зауважив Пишний.

Коли у 1992 році на Луганському верстатобудівному заводі виготовили першу пробну партію шагів, це не викликало жодного здивування. На жаль, через лобіювання Москви гору взяла копійка, але ніколи не пізно відновити історичну справедливість і провести масштабну дерусифікацію.

Причому перехід відбудеться без додаткових фінансових витрат, принаймні в НБУ обіцяли забезпечити дуже економну реалізацію ініціативи. Тоді як значна частина суспільства переконана, що знадобиться багато грошей на заміну обігових копійок.

Скільки коштуватиме заміна монет

Думки експертів розділилися. Хтось вважає, що витрати будуть мінімальними, оскільки готівкові розрахунки в копійках майже нульові. Лише інколи українці розплачуються монетами номіналом 50 копійок, отже фізично шаги зустрічатимуться в обігу рідко. Перейменування нестиме символічний характер і не вимагатиме серйозних вкладень.

З іншого боку, доведеться інвестувати в розробку логотипу, нових прес-форм для монет тощо. Витрати будуть, але не в таких масштабах, як думають українці. Бо Нацбанк уточнив: шаги перебуватимуть в обігу на рівні з копійками, старі гроші не вилучатимуть, обмін також не проводитимуть. А карбування монет у 2025 році й так планувалося.

"На 2025 рік у нас заплановане карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок на заміну тих, що в обігу. Якщо буде ухвалене відповідне рішення щодо шагів, то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже "50 шагів". Технологічно ми до цього готові", — сказав Андрій Пишний в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Що стосується дизайну, то регулятор розглядав два варіанти: просто замінити слово "копійок" на "шагів" або розробити новий дизайн. Пишний схиляється до другої пропозиції, щоб максимально продемонструвати відмінність однієї назви від іншої.

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати деякі монети, заробивши кілька тисяч гривень. Номінали мають різні штами, які відрізняються характерними особливостями. За такими цінними екземплярами полюють нумізмати, намагаючись поповнити власну колекцію.

Також ми писали, в які монети українці можуть вигідно інвестувати кошти. Певні копійки здатні принести власникам непоганий додатковий дохід, але треба розбиратися в особливостях штамів, аби не прогадати з ціною.

НБУ гроші монети ВРУ копійки

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