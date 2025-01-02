Без копеек – когда могут появиться шаги и сколько будут стоить

Украинские копейки разных номиналов. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины хочет уже в 2025 году перейти на чеканку шагов, а не копеек. Именно такое название регулятор предложил вернуть для обозначения разменной части национальной валюты, то есть гривны. Ведь копейка — заимствованное русское слово, а шаг — исторически украинское название.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда из обращения могут исчезнуть копейки.

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Когда может начаться чеканка шагов

По словам главы НБУ Андрея Пышного в интервью телеканалу "Мы — Украина", все зависит от решения Верховной Рады. Если парламентарии поддержат предложение регулятора по переименованию копеек и проголосуют в 2025 году, то чеканка разменных новых монет начнется почти сразу.

"Мы имеем удельное украинское название — шаг. Украинская Народная Республика в 1917 году даже приняла соответствующие законодательные акты, которые определили, что разменной частью монеты украинской гривны, которая является национальной валютой, является шаг", — отметил Пышный.

Когда в 1992 году на Луганском станкостроительном заводе изготовили первую пробную партию шагов, это не вызвало никакого удивления. К сожалению, из-за лоббирования Москвы верх взяла копейка, но никогда не поздно восстановить историческую справедливость и провести масштабную дерусификацию.

Причем переход состоится без дополнительных финансовых затрат, по крайней мере, в НБУ обещали обеспечить очень экономную реализацию инициативы. В то время как значительная часть общества убеждена, что понадобится много денег на замену оборотных копеек.

Сколько будет стоить замена монет

Мнения экспертов разделились. Кто-то считает, что расходы будут минимальны, поскольку наличные расчеты в копейках почти нулевые. Лишь иногда украинцы расплачиваются монетами номиналом 50 копеек, так что физически шаги будут встречаться в обращении редко. Переименование будет нести символический характер и не потребует серьезных вложений.

Но придется инвестировать в разработку логотипа, новых пресс-форм для монет и т.д. Расходы будут, но не в таких масштабах, как думают украинцы. Ведь Нацбанк уточнил: шаги окажутся в обращении на уровне с копейками, старые деньги не будут изымать, обмен также не будут проводить. А чеканка монет в 2025 году и так планировалась.

"На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 миллионов монет номиналом 50 копеек взамен тех, что в обращении. Если будет принято соответствующее решение относительно шагов, то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже "50 шагов". Технологически мы до этого готовы", — сказал Андрей Пышный в интервью изданию LIGA.net.

Что касается дизайна, то регулятор рассматривал два варианта: просто заменить слово "копеек" на "шагов" или разработать новый дизайн. Пышный склоняется ко второму предложению, чтобы максимально продемонстрировать отличие одного названия от другого.

Напомним, украинцы могут выгодно продать некоторые монеты, заработав несколько тысяч гривен. Номиналы имеют разные штаммы, отличающиеся по характерным особенностям. За такими ценными экземплярами охотятся нумизматы, пытаясь пополнить свою коллекцию.

Также мы писали, в какие монеты украинцы могут выгодно инвестировать средства. Некоторые копейки способны принести владельцам неплохой дополнительный доход, но нужно разбираться в особенностях штаммов, чтобы не прогадать с ценой.